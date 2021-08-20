Цензура нового уровня: появился список запрещенных в Китае гравировок на продуктах Apple

Исследовательский центр Школы глобальных дел и государственной политики имени Мунка при Университете Торонто провел расследование и выяснилось, что у компании Apple существует список слов, фраз и даже цифр, которые запрещено гравировать на устройствах в Китае. В большинстве стран производитель запрещает гравировку с оскорблениями, расизмом и сексуальным контентом. Однако Китай – другое дело.

Кроме материкового Китая, запрет действует и на территориях Гонконга и Тайваня. Исследователи уже попросили компанию прокомментировать. Apple ответила.

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Что запретили

8964. Это число якобы намекает на протесты, которые прошли 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь. "89" – это год. "6" – порядковый номер месяца. "4" – день.

43 процента всех запрещенных слов относятся к политической системе Китая, Коммунистической партии, отдельным чиновникам, а также диссидентам.

Запрещены также упоминания независимых информационных агентств и общие термины, касающиеся религий, демократии и прав человека.

Для материковой части страны запрещено 1045 выражений.

В Гонконге количество запрещенных слов – 542.

397 – на Тайване.

Тест на цензуру, проведенный Citizen Lab / Фото Citizen Lab

Для сравнения Citizen Lab указывает данные по другим странам. Например, в США, Канаде и Японии под запрет попали от 170 до 206 вариантов гравировки.

Apple в данном случае находится в довольно сложном положении. С одной стороны на нее давит общественность, которая обращает внимание на малейшие случаи нарушения международных норм в области прав человека. А с другой стоит один из крупнейших рынков мира – жестко контролируемый и цензурированный, но способный приносить многомиллиардные прибыли. Компании необходимо чем-то жертвовать.

Комментарий Apple

Руководитель отдела конфиденциальности Apple Джейн Хорват в своем письме к Citizen Lab сообщила, что компания запрещает гравировку отдельных фраз, которые считаются незаконными по местным правилам. Таким образом, для каждой страны вопрос рассматривается отдельно – одного глобального списка запрещенных для всех фраз не существует.

Напоследок команда Citizen Lab высказала предположение, что в данном случае Apple не просто "забанила" отдельные слова и выражения. Она вроде бы сама запретила даже те варианты гравировок, которых китайские власти не требовали.

Похоже, что некоторые фразы были скопированы из другого источника, который использовался для цензурирования продукции одной из китайских компаний. Речь идет о десяти именах людей с фамилией Чжан. Причина запрета на эту фамилию неизвестна.