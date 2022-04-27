Цензура, боты и офис в Украине: Михаил Федоров рассказал о взаимодействии с Meta во время войны

В новом интервью с Михаилом Федоровым, министром цифровой трансформации, издание "РБК-Украина" обсудило вопросы взаимодействия с компанией Meta, в частности, блокировки контента о войне.

Компания Meta уже неоднократно попадала под волну критики из-за того, что ее автоматические алгоритмы или люди-модераторы блокировали украинские аккаунты, распространявшие информацию о войне России против Украины. Источник обратил внимание на этот момент, упомянув случаи, когда публикации не несли в себе никаких призывов о насилии или других нарушениях правил сервиса, и попросил Михаила Федорова прокомментировать.

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Что об этом думает Meta

Министр рассказывает, что общался с руководством Meta по этому вопросу, просил адаптировать политику корпорации в социальных сетях в отношении Украині, чтобы ее аналитики и специалисты проанализировали те виды контента и его форматы, которые украинцы сейчас используют для того, чтобы доносить правду, и аккаунты не блокировались.

Я им объяснял: если у нас умирают люди, по домам запускают ракеты и мы это выкладываем, это контент, который должен распространяться. Потому что этот кошмар происходит на наших улицах. Почему этот контент блокируется, если это правда?

– приводит слова Федорова издание "РБК-Украина".

"Я попросил "зеленый коридор", чтобы мы могли быстро обращаться по поводу разблокирования наших лидеров, мнений и аккаунтов граждан, которые рассказывают о том что здесь происходит. Если Россия распространяет фейки, то мы просто рассказываем правду. Думаю, что такое решение будет. Мы постоянно 24/7 в коммуникации и постепенно эти вопросы решаются, блокировок и забастовок становится меньше и их удается быстро снимать", – добавляет он.

Вместе с тем не прекращаются разговоры об открытии офиса Meta в Украине. "Поверьте, я начинаю и заканчиваю каждый разговор с ними именно по этому вопросу. Уверен, что это скоро произойдет", – говорит министр.