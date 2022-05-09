Цены на технику в России могут вырасти еще на половину после легализации параллельного импорта

После легализации параллельного импорта в России стоимость компьютерной техники и электроники для конечного потребителя может вырасти на 20 – 50%.

Как сообщают российские эксперты, ввозом по схемам параллельного импорта займутся дистрибьюторы и компании, которые ранее работали на сером рынке техники. Они уже имеют выход на нужные склады и продавцов за границей.

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Ранее эти дистрибьюторы имели свои логистические площадки внутри страны, а теперь им придется использовать промежуточные склады за границей. И лишь из них перевозить товары небольшими партиями в Россию, причем часто скрывая от производителя конечную точку доставки. Это увеличит расходы на бизнес и потребует повышения цены на товары для конечного покупателя.

Эксперты считают, что будут возить товары через Казахстан, Китай, в меньшей степени через Армению и Киргизию. Если говорить о часах Apple, устройствах Samsung, приставках Xbox и другой технике, то она, скорее всего, завозится в Россию через Китай. Однако, если привозить из Китая не потребительскую технику, а, например, контроллер Siemens, то за это могут грозить санкции, поэтому завозить подобные товары придется тайно.

Напомним, что недавно в России фактически узаконили серый импорт. Все из-за санкций, которые серьезно ударили по стране.

Проблемы с техникой в России

Не так давно российские же эксперты отмечали, что запасов смартфонов, импортной электроники и бытовой техники в российских магазинах хватит до лета. Худшие дела с бытовой техникой – в частности, встроенная исчезла почти полностью.

Некоторые категории товаров будет крайне трудно заменить другими брендами за короткий срок. Среди них премиальные модели бытовой техники, флагманские смартфоны, умные часы и игровые консоли. Российский Минпромторг сообщает, что в изобилии есть лишь такая техника, как:

холодильники,

стиральные машины,

российские смартфоны,

электрические чайники,

телевизоры,

микроволновые печи,

газовые и электрические плиты с духовками.

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Но эта информация не точна, как и любая информация, которую продуцируют российские ведомства.

Сейчас России вполне реально грозит серьезный дефицит техники. Страна сейчас пытается разработать механизм параллельного импорта из Турции, Казахстана и Узбекистана.