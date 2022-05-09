Цены на технику в России могут вырасти еще на половину после легализации параллельного импорта
Источник:Forbes Россия
После легализации параллельного импорта в России стоимость компьютерной техники и электроники для конечного потребителя может вырасти на 20 – 50%.
Как сообщают российские эксперты, ввозом по схемам параллельного импорта займутся дистрибьюторы и компании, которые ранее работали на сером рынке техники. Они уже имеют выход на нужные склады и продавцов за границей.
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Ранее эти дистрибьюторы имели свои логистические площадки внутри страны, а теперь им придется использовать промежуточные склады за границей. И лишь из них перевозить товары небольшими партиями в Россию, причем часто скрывая от производителя конечную точку доставки. Это увеличит расходы на бизнес и потребует повышения цены на товары для конечного покупателя.
Эксперты считают, что будут возить товары через Казахстан, Китай, в меньшей степени через Армению и Киргизию. Если говорить о часах Apple, устройствах Samsung, приставках Xbox и другой технике, то она, скорее всего, завозится в Россию через Китай. Однако, если привозить из Китая не потребительскую технику, а, например, контроллер Siemens, то за это могут грозить санкции, поэтому завозить подобные товары придется тайно.
Напомним, что недавно в России фактически узаконили серый импорт. Все из-за санкций, которые серьезно ударили по стране.
Проблемы с техникой в России
Не так давно российские же эксперты отмечали, что запасов смартфонов, импортной электроники и бытовой техники в российских магазинах хватит до лета. Худшие дела с бытовой техникой – в частности, встроенная исчезла почти полностью.
Некоторые категории товаров будет крайне трудно заменить другими брендами за короткий срок. Среди них премиальные модели бытовой техники, флагманские смартфоны, умные часы и игровые консоли. Российский Минпромторг сообщает, что в изобилии есть лишь такая техника, как:
- холодильники,
- стиральные машины,
- российские смартфоны,
- электрические чайники,
- телевизоры,
- микроволновые печи,
- газовые и электрические плиты с духовками.
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Но эта информация не точна, как и любая информация, которую продуцируют российские ведомства.
Сейчас России вполне реально грозит серьезный дефицит техники. Страна сейчас пытается разработать механизм параллельного импорта из Турции, Казахстана и Узбекистана.