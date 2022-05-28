Цены на горючее и отзывы о его наличии на онлайн-карте от ЛУН

28 мая 2022 , 18:31
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Команда ЛУН Город запустил полезное обновление для проекта Полезная карта. Теперь каждый пользователь сервиса сможет проверить не только наличие топлива для ряда АЗС, но и мониторить цены на него.

Обновленная онлайн-карта также позволяет пользователям оставлять отзывы об актуальности информации на карте. Комментарии помогут сориентироваться, реально ли на заправке бензин.

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Мониторинг цен

Чтобы пользователям было легче узнавать, сколько стоит горючее на заправках страны, команда ЛУН "Город" объединила усилия с командой экспертов по топливу Consulting Group A-95 и начала выводить на Полезную карту цены.

Данные по ценам обновляются ежедневно, для каждой сети и каждой области отдельно. Информация доступна о:

  • А-92,
  • А-95,
  • А-95+,
  • ДП,
  • Газ.

В списке сетей АЗС сейчас:

  • Avantage7,
  • Авиас,
  • Укрнефть,
  • Чипо,
  • KLO,
  • ОKKO,
  • Shell,
  • SOCAR,
  • UPG,
  • WOG.

Мониторинг наличия

Второй новый сервис – "Люди говорят". Теперь в карточках каждой АЗС можно оставить/посмотреть отзывы пользователей о наличии бензина и дизеля. Чтобы оставить отзыв, нажмите кнопку "Напишите топливо". Чтобы просмотреть имеющиеся отзывы, просто кликните на иконку АЗС.

Полезная карта ЛУН Город запустили в начале войны, чтобы помочь украинцам узнать, какие супермаркеты, аптеки, почтовые отделения сейчас работают. Потом добавили на карту кафе, рестораны. Команда запустила боты для несетевых бизнесов – чтобы владельцы небольших кафе, зоомагазинов, СТО, салоны красоты могли выводить на карту свои заведения. Затем на Полезной карте появился слой Дерусификация – он об улицах, площадях, изменивших русские названия на украинские.
Автор: Михайло Года