Цены на горючее и отзывы о его наличии на онлайн-карте от ЛУН
Команда ЛУН Город запустил полезное обновление для проекта Полезная карта. Теперь каждый пользователь сервиса сможет проверить не только наличие топлива для ряда АЗС, но и мониторить цены на него.
Обновленная онлайн-карта также позволяет пользователям оставлять отзывы об актуальности информации на карте. Комментарии помогут сориентироваться, реально ли на заправке бензин.
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Мониторинг цен
Чтобы пользователям было легче узнавать, сколько стоит горючее на заправках страны, команда ЛУН "Город" объединила усилия с командой экспертов по топливу Consulting Group A-95 и начала выводить на Полезную карту цены.
Данные по ценам обновляются ежедневно, для каждой сети и каждой области отдельно. Информация доступна о:
- А-92,
- А-95,
- А-95+,
- ДП,
- Газ.
В списке сетей АЗС сейчас:
- Avantage7,
- Авиас,
- Укрнефть,
- Чипо,
- KLO,
- ОKKO,
- Shell,
- SOCAR,
- UPG,
- WOG.
Мониторинг наличия
Второй новый сервис – "Люди говорят". Теперь в карточках каждой АЗС можно оставить/посмотреть отзывы пользователей о наличии бензина и дизеля. Чтобы оставить отзыв, нажмите кнопку "Напишите топливо". Чтобы просмотреть имеющиеся отзывы, просто кликните на иконку АЗС.Полезная карта ЛУН Город запустили в начале войны, чтобы помочь украинцам узнать, какие супермаркеты, аптеки, почтовые отделения сейчас работают. Потом добавили на карту кафе, рестораны. Команда запустила боты для несетевых бизнесов – чтобы владельцы небольших кафе, зоомагазинов, СТО, салоны красоты могли выводить на карту свои заведения. Затем на Полезной карте появился слой Дерусификация – он об улицах, площадях, изменивших русские названия на украинские.