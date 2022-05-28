Обновленная онлайн-карта также позволяет пользователям оставлять отзывы об актуальности информации на карте. Комментарии помогут сориентироваться, реально ли на заправке бензин.

Не пропустите Международное Действие цифровые документы можно использовать в Польше и Молдове

Мониторинг цен

Чтобы пользователям было легче узнавать, сколько стоит горючее на заправках страны, команда ЛУН "Город" объединила усилия с командой экспертов по топливу Consulting Group A-95 и начала выводить на Полезную карту цены.

Данные по ценам обновляются ежедневно, для каждой сети и каждой области отдельно. Информация доступна о:

  • А-92,
  • А-95,
  • А-95+,
  • ДП,
  • Газ.

В списке сетей АЗС сейчас:

  • Avantage7,
  • Авиас,
  • Укрнефть,
  • Чипо,
  • KLO,
  • ОKKO,
  • Shell,
  • SOCAR,
  • UPG,
  • WOG.

Мониторинг наличия

Второй новый сервис – "Люди говорят". Теперь в карточках каждой АЗС можно оставить/посмотреть отзывы пользователей о наличии бензина и дизеля. Чтобы оставить отзыв, нажмите кнопку "Напишите топливо". Чтобы просмотреть имеющиеся отзывы, просто кликните на иконку АЗС.