Обновленная онлайн-карта также позволяет пользователям оставлять отзывы об актуальности информации на карте. Комментарии помогут сориентироваться, реально ли на заправке бензин.

Не пропустите Международное Действие цифровые документы можно использовать в Польше и Молдове

Мониторинг цен

Чтобы пользователям было легче узнавать, сколько стоит горючее на заправках страны, команда ЛУН "Город" объединила усилия с командой экспертов по топливу Consulting Group A-95 и начала выводить на Полезную карту цены.



Данные по ценам обновляются ежедневно, для каждой сети и каждой области отдельно. Информация доступна о:

А-92,

А-95,

А-95+,

ДП,

Газ.

В списке сетей АЗС сейчас:

Avantage7,

Авиас,

Укрнефть,

Чипо,

KLO,

ОKKO,

Shell,

SOCAR,

UPG,

WOG.

Мониторинг наличия

Второй новый сервис – "Люди говорят". Теперь в карточках каждой АЗС можно оставить/посмотреть отзывы пользователей о наличии бензина и дизеля. Чтобы оставить отзыв, нажмите кнопку "Напишите топливо". Чтобы просмотреть имеющиеся отзывы, просто кликните на иконку АЗС.

Полезная карта ЛУН Город запустили в начале войны, чтобы помочь украинцам узнать, какие супермаркеты, аптеки, почтовые отделения сейчас работают. Потом добавили на карту кафе, рестораны. Команда запустила боты для несетевых бизнесов – чтобы владельцы небольших кафе, зоомагазинов, СТО, салоны красоты могли выводить на карту свои заведения. Затем на Полезной карте появился слой Дерусификация – он об улицах, площадях, изменивших русские названия на украинские.