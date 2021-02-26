Цену на восстановленный MacBook Air (2020) тоже снизили
Недавно мы сообщали, что компания Apple неожиданно быстро начала продавать восстановленные версии MacBook Pro 13 2020 года. Сейчас на официальном сайте появился еще и восстановленный MacBook Air (2020), что тоже стоит дешевле.
Источник:Apple
Как можно догадаться из названия, обе версии были выпущены в 2020 году. Также это первые ноутбуки компании, работающие на фирменном ARM-чипе M1.
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Новая цена MacBook Air
- Восстановленная версия MacBook Air M1 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 256 ГБ сейчас стоит 849 долларов. То есть на 150 долларов дешевле, чем новая модель.
- Топовая модификация на 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоит 1 059 долларов (вместо 1 249 долларов).
Почему вызывает удивление
Дело в том, что новый MacBook Air на базе M1 представили только в ноябре 2020 года. Обычно Apple продает восстановленные версии предыдущих поколений тогда, когда выходит свежая обновленная версия.
Но MacBook Air и MacBook Pro 13 2020 года являются самыми свежими версиями. Поэтому сейчас покупатели могут купить как новые MacBooks, вышедшие только в ноябре, так и более доступные восстановленные версии.
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