Недавно мы сообщали, что компания Apple неожиданно быстро начала продавать восстановленные версии MacBook Pro 13 2020 года. Сейчас на официальном сайте появился еще и восстановленный MacBook Air (2020), что тоже стоит дешевле.

Как можно догадаться из названия, обе версии были выпущены в 2020 году. Также это первые ноутбуки компании, работающие на фирменном ARM-чипе M1.

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Новая цена MacBook Air

Восстановленная версия MacBook Air M1 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 256 ГБ сейчас стоит 849 долларов. То есть на 150 долларов дешевле, чем новая модель.

Топовая модификация на 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоит 1 059 долларов (вместо 1 249 долларов).

Почему вызывает удивление

Дело в том, что новый MacBook Air на базе M1 представили только в ноябре 2020 года. Обычно Apple продает восстановленные версии предыдущих поколений тогда, когда выходит свежая обновленная версия.

Но MacBook Air и MacBook Pro 13 2020 года являются самыми свежими версиями. Поэтому сейчас покупатели могут купить как новые MacBooks, вышедшие только в ноябре, так и более доступные восстановленные версии.

Важно. Восстановленные аксессуары Apple проходят полноценное обновление от производителя. Они получают новые корпус, экран, аккумулятор и другие элементы, если в этом есть необходимость. Поэтому покупать восстановленные версии – это довольно выгодно.