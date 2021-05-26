Что обнаружили астрономы в глубоком космосе
Группа астрономов обнаружила четкий сигнал пребиотика этаноламина в области молекулярного облака G + 0.693 с помощью 30-метрового телескопа IRAM, расположенного в горах Сьерра-Невада. В этом же регионе Млечного пути в прошлом году была найдена органическая молекула, которая играет роль в формировании аминокислот.
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Ранее этаноламин находили в небольшом объеме в метеоритах, хотя у ученых не было уверенности в том, была ли это изначальная форма или результат распада другой органики. Однако темные молекулярные облака, где еще не зарождались звезды, идеальное место для сложных органических молекул.
Без этих клеток зарождение жизни было бы невозможно,
– заявил Виктор Ривилья из Испанского центра астробиологии.
Почему находка важна
Открытие этаноламина является доказательством "молекулярной панспермии" – идеи о том, что эта молекула могла сформироваться в межзвездном пространстве, а затем стать частью планетезималей – небесных тел на орбите протозвезд.
Ученые предполагают, что присутствие этаноламина на молодой Земле вместе с амфифильными жирными кислотами или спиртами, вероятно, способствовало становлению и ранней эволюции примитивных клеточных мембран. Эту теорию подтверждают эксперименты, имитирующие условия в ранние годы жизни нашей планеты.
При правильных условиях – например, в подводных гидротермальных источниках, где могла зародиться жизнь на Земле – этаноламин помогает формировать аминокислоту глицин. А из аминокислот образуются белки.