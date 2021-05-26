Что обнаружили астрономы в глубоком космосе

Группа астрономов обнаружила четкий сигнал пребиотика этаноламина в области молекулярного облака G + 0.693 с помощью 30-метрового телескопа IRAM, расположенного в горах Сьерра-Невада. В этом же регионе Млечного пути в прошлом году была найдена органическая молекула, которая играет роль в формировании аминокислот.

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Ранее этаноламин находили в небольшом объеме в метеоритах, хотя у ученых не было уверенности в том, была ли это изначальная форма или результат распада другой органики. Однако темные молекулярные облака, где еще не зарождались звезды, идеальное место для сложных органических молекул.

Этаноламин – часть головки фосфолипидов, которые есть во всех живых клетках, входят в состав клеточных мембран и участвуют в доставке жиров, жирных кислот и холестерина.

Без этих клеток зарождение жизни было бы невозможно,

– заявил Виктор Ривилья из Испанского центра астробиологии.

Почему находка важна

Открытие этаноламина является доказательством "молекулярной панспермии" – идеи о том, что эта молекула могла сформироваться в межзвездном пространстве, а затем стать частью планетезималей – небесных тел на орбите протозвезд.

Ученые предполагают, что присутствие этаноламина на молодой Земле вместе с амфифильными жирными кислотами или спиртами, вероятно, способствовало становлению и ранней эволюции примитивных клеточных мембран. Эту теорию подтверждают эксперименты, имитирующие условия в ранние годы жизни нашей планеты.

При правильных условиях – например, в подводных гидротермальных источниках, где могла зародиться жизнь на Земле – этаноламин помогает формировать аминокислоту глицин. А из аминокислот образуются белки.