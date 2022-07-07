Астрономы обнаружили в центре галактики гиперскоростную звезду, вращающуюся вокруг черной дыры

Европейские астрономы открыли новую звезду в скоплении, окружающую сверхмассивную черную дыру в центре Молочного пути. Объект под каталожным номером S4716 двигается на огромной скорости и экстремально близко к ней, совершая полный оборот всего за четыре года.

Известно, что в центре нашей галактики расположена сверхмассивная черная дыра под названием Sgr A* (Стрелец А со звездочкой). Она примерно в четыре миллиона раз тяжелее Солнца, окружена меньшими дырами, облаками газа и вращающимися вокруг нее звездами. Как видите, центр нашей галактики достаточно активное место.

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В скоплении Sgr A* открыты десятки звезд, самая исследованная из которых – S2, достаточно яркая и расположена особенно удачно для наблюдений. Однако она усложняет наблюдение некоторых соседних звезд, позволяя заметить их лишь в те короткие моменты, пока сама S2 проходит в относительном отдалении от черной дыры.

Новая необычная звезда

Этим пользовались Флориан Пейсскер и его коллеги из Кельнского института. Работая в Обсерватории Кека и ESO, они различили новую звезду S4716, орбита которой проходит ближе к сверхмассивной чёрной дыре, чем у других в скоплении. Двигаясь по ней, S4716 то удаляется от дыры на расстояние до 702 астрономических единиц (средняя величина дистанции от Земли до Солнца), то приближается к ней на расстояние до 98 астрономических единиц — всего в десять раз дальше, чем от Солнца до Сатурна.



Sgr A* (крестик), светло-зеленая траектория S4716 / Фото Peissker et al

Полный оборот по этой сильно вытянутой орбите занимает всего четыре земных года. S4716 развивает огромную скорость до восьми тысяч километров в секунду. Это можно сравнить с рекордсменом среди известных звезд Молочного пути — гиперскоростной звездой US 708, набирающей скорость до 12 тысяч километров в секунду. При этом US 708 находится далековато на периферии галактики, а S4716 остается на стабильной орбите вокруг ее центра.

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Короткопериодическая, компактная орбита S4716 очень необычна. Звездам не так легко сформироваться так близко от черной дыры. S4716 должна была сдвинуться в центр снаружи, например, под влиянием других звезд и объектов S-скопления, что привело к сильному уменьшению ее орбиты,

– отмечают астрономы.

Сама звезда относится к спектральному классу В: это бело-голубой карлик с массой и светимостью в несколько раз больше, чем у Солнца.