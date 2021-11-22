О центре Млечного Пути люди преимущественно слышат, когда речь идет о сверхмассивной черной дыре Стрелец А*. Благодаря этому компактному объекту, массой около 4 миллионов масс Солнца, образуется огромное количество высокоскоростных частиц, которые разлетаются в космическом пространстве. Ученые исследовали карту гамма-излучения, когда заметили аномалию – один регион в центре Галактики защищен от такого излучения невидимым барьером.

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Галактический центр в радиодиапазоне / Фото NASA

"Стена" в ядре Галактики

Исследуя центр Галактики, ученые обнаружили две вещи:

Возле центра Млечного Пути расположен своеобразный "ускоритель частиц", который разгоняет их до скоростей, близких к скорости света. Это приводит к образованию интенсивного гамма-излучения. Вероятно, именно черная дыра Стрелец А* является этим ускорителем. На краю центра Галактики есть неизвестный барьер или "стена", которая гамма-лучи не пропускает.

Барьер был обнаружен, когда ученые сравнивали плотность галактических космических лучей. Тогда они заметили, что в ядре Галактики эта плотность невероятно мала, если сравнивать с окрестностями. А это значит, что космическое излучение что-то останавливает.

Пока ученые не могут точно сказать, что вызывает такую ​​аномалию. Ученые предполагают в своей статье, что причиной образования и существования барьера могут быть гигантские газопылевые облака, которые "закольцовываются" сами на себе, что приводит к образованию мощных магнитных полей, которые служат барьером. Или это делает солнечный ветер, который отталкивает космические лучи так, как это делает Солнце.