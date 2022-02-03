В мае 2021 года ученые объединили данные из радиотелескопа MeerKAT с данными космического рентгеновского телескопа NASA "Чандра". Тем самым астрономы создали подробную карту центра нашей галактики.

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Наиболее странными оказались более или менее равномерно расположенные на изображении нити – вероятно струи нагретого газа длиной до 150 световых лет в виде разогнанных до световых скоростей потоков электронов.

Астрономы зафиксировали около 1000 нитей, но объяснить их появление и суть происходящего процесса – трудно. Нити встречаются парами и скоплениями, которые часто расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, как "струны на арфе".



Карта центра нашей галактики / Фото NorthWestern

Изучение загадочных "нитей"

Первые подобные образования были обнаружены в начале 80-х годов прошлого века. Новый радиотелескоп открыл целый клондайк нитей, что позволяет надеяться на приближение к пониманию явления. Сейчас ученые детально изучают каждое из образований.

Мы долгое время изучали отдельные нити с позиций близорукого взгляда. Теперь мы, наконец, видим общую картину – панорамный вид, наполненный большим количеством нитей. Изучив лишь несколько из них, трудно сделать какой-то реальный вывод о том, что они такое и откуда взялись. Это переломный момент в углублении нашего понимания этих структур,

– сказал Фархад Юсеф-Заде, ведущий автор статьи.

Чтобы построить изображения с беспрецедентной четкостью и детализацией, астрономы провели три года, наблюдая за небом и анализируя данные в Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO).

Используя 200 часов работы на телескопе MeerKAT в SARAO, исследователи собрали мозаику из 20 отдельных наблюдений различных участков неба в направлении центра галактики Млечный Путь, расположенного за 25 000 световых лет от Земли.



Фото отдельной "нити" / Фото NASA/CXC/UMass/Q.D. Wang; Radio: NRF/SARAO/MeerKAT

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По мнению исследователей, более вероятно, что "нити" связаны с прошлой активностью центральной сверхмассивной черной дыры Млечного пути, а не со вспышками сверхновых.

Сейчас ученые определяют и каталогизируют каждую "нить". Угол, кривая, магнитное поле, спектр и интенсивность каждой нити будут опубликованы в одном из будущих исследований. Понимание этих свойств даст астрофизическому сообществу больше подсказок о загадочной природе явления.