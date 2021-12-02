Если взглянуть на самую яркую звезду созвездия Льва, Регул, справа от нее можно заметить (имея хорошую оптику) небольшое тусклое пятно – это карликовая галактика Leo I, которая является, вероятно, спутником нашей Галактики. Она представляет интерес для астрономов, ведь имеет удивительно мало темной материи, что отличает ее среди других подобных объектов. Оказалось, что это еще не все – в центре Leo I обнаружили аномально массивную черную дыру.

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Карликовая галактика Leo I / Фото Phys

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики Leo I

Leo I расположена от нас на расстоянии около 820 тысяч световых лет. Видимая звездная величина объекта составляет +11,2 m, поэтому галактику вполне реально разглядеть в мощный любительский телескоп (хотя яркий Регул будет мешать наблюдениям).

Изучая распределение темной материи в маленького спутника Млечного Пути, астрономы заметили, что в центре расположена сверхмассивная черная дыра, которая массой лишь немного уступает черной дыре в центре нашей Галактики. Ученые были несколько шокированы, ведь массы Молочного пути и Leo I даже сравнить тяжело, так они отличаются. А вот массы черных дыр практически одинаковы, что является прецедентом.

Открытие, как говорят авторы исследования, может перевернуть наше понимание эволюции карликовых галактик. Более того, это, вероятно, поможет нам понять, как образуются сверхмассивные черные дыры в больших галактиках-когда галактика поглощает карликовую галактику, то черные дыры сливаются, образуя новую, значительно более массивную. Поэтому астрономы продолжат изучать Leo I и, вероятно, попытаются искать другие сверхмассивные черные дыры в других маленьких галактиках-спутниках.