О подделке кураторам коллекции университета сообщил историк штата Джорджия Ник Уайлдинг. Он усомнился в подлинности рукописи во время работы над биографией Галилея и начал расследование, которое привело его к известному фальсификатору 20-го века.

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Что известно

Страница рукописи якобы является черновиком письма от 24 августа 1609 года, которое Галилей написал венецианскому дожу, описывая свои наблюдения с помощью сконструированного им телескопа. Само письмо хранится в Государственном архиве в Венеции.

Известно, что в свое время Галилей исследовал Юпитер, обнаружив рядом с ним "маленькие звезды". Он ожидал, что со временем планета изменит свое положение, а звезды останутся на месте. Однако они двигались синхронно, лишь слегка изменяя положение относительно друг друга. Тогда ученый пришел к выводу, что наблюдает за четырьмя спутниками, вращающимися вокруг планеты.

Когда Ник Уайлдинг взялся за изучение рукописи, ему показались странными формы некоторых букв и даже выбор слов. Кроме того, чернила на верхней и нижней половинах очень похожи, несмотря на то, что эти разделы якобы были написаны с интервалом в месяцы. Тогда историк направил электронное письмо в библиотеку с просьбой предоставить информацию о происхождении документа, а также изображение его водяного знака. Таким образом, удалось проследить передачу документа из рук в руки вплоть до его предполагаемого создателя.

Библиотека Мичиганского университета приобрела рукопись в 1938 году как наследство детройтского бизнесмена Трейси МакГрегора.

МакГрегор купил рукопись за 4 года до этого на аукционе у богатого коллекционера Родерика Терри.

Согласно аукционному каталогу, рукопись была удостоверена архиепископом Пизы по имени кардинал Пьетро Маффи. Кардинал хранил в своей коллекции еще два документа, якобы подписанных Галилеем, и использовал их для сравнения.

Ник Уайлдинг обнаружил, что в итальянских архивах нет ни одной записи о рукописи Мичигана.

Кроме того, Маффи приобрел два документа, которые он использовал для сравнения, у известного фальшивомонетчика начала 20 века Тобиа Никотры . Это и поставило под вопрос выводы кардинала.

. Это и поставило под вопрос выводы кардинала. В целом нет никаких следов этого документа до 1930 года.

Кто такой Тобиа Никотра

Тобиа Никотра был реальным человеком. Тогдашние газеты описывали его как "умнейшего фальсификатора в истории". Свои подделки он начал продавать еще в 1920 году, чтобы содержать многочисленных любовницы и жену. Предполагается, что на его счету 500-600 подделок писем и рукописей, приписываемых таким выдающимся лицам, как Джордж Вашингтон, Христофор Колумб, маркиз де Лафайет, Мартин Лютер, Леонардо да Винчи, Моцарт, Глюк и Гендель и другим.

9 ноября 1934 года Никотра был приговорен к двум годам заключения, а затем исчез из виду. Однако его подделки до сих пор циркулируют в коллекциях по всему миру.

Собственное расследование

Мичиганская лаборатория начала исследовать документ после сообщений Ника Уайлдинга и согласилась с выводами.

Подделку выдал водяной знак. Дело в том, что в период бумажной печати производители бумаги часто использовали характерные водяные знаки для идентификации своей бумаги. Водяной знак на "рукописи Галилея" – круг с трехлистным клевером и монограммой "AS/BMO" – ссылается первой частью на производителя бумаги и второй на итальянский город Бергамо как место производства. Однако проблема в том, что эта бумага не производилась до 1770 года.

Таким образом, Галилей не мог написать свой черновик на бумаге, которая появится на рынке только через 161 год.