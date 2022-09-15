Халявы больше не будет: китайские смартфоны существенно подорожают из-за поставщиков батарей

Аккумуляторное подразделение ведущего китайского производителя лития компании Ganfeng Lithium Co. объявило о повышении цен на малые АКБ, используемые в потребительской электронике. Продукцией компании пользуются многие известные производители смартфонов, например, Xiaomi и Oppo, поэтому цена на смартфоны этих производителей и не только теперь вырастет.

Китайская Xinyu Ganfeng Electronics Co. отправила уведомление своим клиентам, в котором предупредила о росте отпускных цен на аккумуляторы в связи с существенным ростом их себестоимости. По запросу журналистов китайский производитель подтвердил упомянутую в письме информацию, хотя насколько поднялись цены, в компании не сообщили.

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Цена на составляющие аккумуляторов существенно выросла

Xinyu Ganfeng Electronics Co. выпускает малые литий-полимерные аккумуляторы для небольших устройств типа смарт-часов, Bluetooth-гарнитур, смартфонов и другой техники. Компания отметила "огромный рост" цен на минералы, включая карбонат лития, оксид кобальта и графит. Кроме того, на цены материалов для анодов повлияли ограничения, связанные с производственными процессами и поставками электричества в китайском районе Внутренняя Монголия.

Спрос на металлы для аккумуляторов стремительно вырос после того, как их начали активно использовать не только в потребительской электронике, но и в электротранспорте, куда их уходит гораздо больше, а общий переход на "зеленые" технологии только ускоряет этот процесс. К тому же, на поставки влияют связанные со вспышками COVID логистические проблемы и ограниченные инвестиции в отрасль в предыдущие годы.

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По данным Bloomberg, рост цен "раздражает" некоторых производителей, поскольку повышение себестоимости негативно влияет на маржинальность товаров и ставит под угрозу поставки сырья. По данным BloombergNEF, цены на литий недавно достигли точки перегиба, но их помесячный поступательный рост сохраняется, поскольку мировые цепочки поставок остаются "под давлением".