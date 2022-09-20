Напомним, iPhone 14, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max начали продаваться в США 16 сентября. iPhone 14 Plus ожидается 7 октября. Что касается Украины, то один из продавцов называет дату старта продаж 25 сентября, но только для базовой модели. О других пока ничего не известно.

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Цена iPhone 14 в Украине

Хороших новостей, к сожалению, мало. Самая дешевая модель – iPhone 14 с объемом памяти 128 гигабайт – обойдется в 41 499 гривен. За самую дорогую просят 82 499 гривен.

iPhone 14:

iPhone 14 (128 гигабайтов) – 799 долларов в США и 41 499 гривен в Украине.

iPhone 14 (256 гигабайт) – 899 долларов в США и 46 499 гривен в Украине.

iPhone 14 (512 гигабайтов) – 1099 долларов в США и 56 499 гривен в Украине.

iPhone 14 Plus:

iPhone 14 Plus (128 гигабайтов) – 899 долларов в США и 46 999 гривен в Украине.

iPhone 14 Plus (256 гигабайтов) – 999 долларов в США и 51 999 гривен в Украине.

iPhone 14 Plus (512 гигабайтов) – 1199 долларов в США и 61 999 гривен в Украине.

Читайте подробнее об обоих смартфонах по ссылке. 24 канал рассказал обо всех новшествах.

iPhone 14 Pro:

iPhone 14 Pro (128 гигабайтов) – 52 499 гривен.

iPhone 14 Pro (256 гигабайтов) – 57 499 гривен.

iPhone 14 Pro (512 гигабайтов) – 67 499 гривен.

iPhone 14 Pro (1 терабайт) – 77 499 гривен.

iPhone 14 Pro Max:

iPhone 14 Pro Max (128 гигабайтов) – 57 499 гривен.

iPhone 14 Pro Max (256 гигабайтов) – 62 499 гривен.

iPhone 14 Pro Max (512 гигабайтов) – 72 499 гривен.

iPhone 14 Pro Max (1 терабайт) – 82 499 гривен.

Обо всех нововведениях iPhone 14 Pro и Pro Max читайте в отдельном метариале.