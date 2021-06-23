Tesla оборудует своими системами энергогенерации целый жилой район

Идея встраивать солнечные панели и аккумуляторы на этапе планирования новых домов становится все более популярной в сфере недвижимости. Домовладельцы видят преимущества в генерации собственной электроэнергии. Так, застройщик Alset EHome хочет подписать соглашение с компанией Илона Маска по обустройству жилого района солнечными панелями Tesla и соответствующей инфраструктурой.

Инфраструктура Tesla в жилых домах

Alset EHome объявила о подписании стратегического соглашения с Tesla на оснащение жилого квартала в пригороде Хьюстона, штат Техас, солнечным оборудованием. В двадцати новых домах на одну семью появятся солнечные панели, настенные аккумуляторы Powerwalls и зарядные устройства для электромобилей.

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Кроме этих двадцати домов Alset уже заканчивает еще десять в том же районе. Также компания планирует приобрести еще 70 участков вокруг Хьюстона. Таким образом, до конца года будет построено сто новых умных домов на солнечной энергии.

Мы разрабатываем то, что непременно станет образцом экосистемы для частного дома будущего. Все больше людей приходит к "чистым" решениям для своих домов, и мы рады максимально облегчить своим клиентам переход. Это также поможет ускорить всемирный переход к возобновляемым источникам энергии,

– заявил Чарли Маккензи, директор американского отделения Alset EHome.

Возможно, это и не самый крупный контракт для энергетического подразделения Tesla, но он может стать первым шагом в проникновении Tesla на строительный рынок. Если опыт окажется удачным, этот и другие застройщики обратятся к компании Маска за новыми соглашениями.