Несмотря на все проблемы в начале релиза, Cyberpunk 2077 остается масштабной игрой с огромным количеством разнообразных секретов. Некоторые из них пользователям удалось отыскать в первые дни: например, они обнаружили намек на The Witcher 3 и персонажа, похожего на Илона Маска.

Однако еще никому не удалось освоить весь контент, подготовленный разработчиками. Об этом рассказал ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско. Об этом он написал в своем твиттере.

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Что известно

"Прошел месяц после релиза Cyberpunk 2077. Некоторые люди уже прошли игру, другие еще в процессе, но пока что никто не сумел открыть все, что мы подготовили. В случае с The Witcher 3 на это ушли годы, так что и на этот проект уйдет немало времени. Люблю наблюдать за открытиями игроков", – написал Саско.

Еще одно сообщение он посвятил будущим обновлениям Cyberpunk 2077. По словам дизайнера квестов, CD Projekt RED прислушивается к пользователям, и выпущенные за прошлый месяц патчи доказывают это.

Последний патч под номером 1.06 принес несколько важных исправлений самых надоедливых багов. А в ближайшие месяцы разработчики собираются улучшить состояние Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One.