CD Projekt Red сообщила, что хакеры атаковали ее внутреннюю сеть и украли данные. Информацию на серверах компании зашифровали и оставили записку с угрозами. Требований выкупа пока нет.

Информация об атаке появилась в официальном твиттере компании. CD Projekt уверяет, что хакеры зашифровали лишь часть устройств сети, а бэкапы уже помогают восстановить инфраструктуру.

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Чего хотят хакеры

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

С вашего сервера Perforce мы получили дампы полных копий исходного кода Cyberpunk 2077, The Witcher 3, GWENT и невыпущенной версии The Witcher 3!!! Мы также получили дампы всех ваших документов, связанных с бухгалтерией, администрированием, юристами, отделом кадров, инвесторами и не только!

– говорится в записке.

В случае, если не будет достигнута договоренность, исходные коды угрожают продать или опубликовать в сети. Документы же передадут игровым журналистам. Это, по мнению злоумышленников, значительно ухудшит репутацию компании – все увидят насколько плохо устроена ее работа, инвесторы потеряют доверие, а цены на акции упадут еще больше. На то, чтобы связаться с хакерами, компании дали 48 часов.

Насколько известно CD Projekt, в архивах не было никаких личных данных игроков и пользователей сервисов студии. Она не собирается вести переговоры и выполнять требования, поскольку информация может попасть в сеть в любом случае.

Польская компания уже связалась с органами правопорядка и специалистами по защите в IT, чтобы провести расследование. Не исключено, что взлом CD Projekt — дело рук той же группы хакеров, которая несколько месяцев назад атаковала серверы Capcom.