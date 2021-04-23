По оценкам компании, к концу 2020 года было продано более 13,7 миллиона копий Cyberpunk 2077 на всех платформах. Большая часть пришлась на цифровые покупки.
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Статистика продаж
- Сообщается, что цифровые продажи составили 73 процента от всех продаж.
- 56 процентов покупателей выбрали версию для ПК и Google Stadia.
- 28 процентов продаж пришлось на версию для PlayStation 4.
- Еще 16 процентов обеспечили владельцы Xbox One.
Доход таким образом составил около 316 миллионов долларов.
Возврат
Сразу после своего старта Cyberpunk 2077 столкнулась с многочисленными проблемами. Игра оказалась недоработанной, страдала от многочисленных багов и вылетов. Это привело к тому, что большое количество людей захотело вернуть свои средства за игру. Компания позволила это сделать в рамках программы Help Me Refund. Теперь же CD Projekt раскрыла данные о количестве таких возвратов.
По заявлению компании, всего около 30 000 копий были возвращены. При этом вся программа возмещения обошлась в 2,23 миллиона долларов.
CD Projekt RED в настоящее время занимается улучшением Cyberpunk 2077, а также созданием дополнительного контента, который должен выходить в течение этого года.