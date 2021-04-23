По оценкам компании, к концу 2020 года было продано более 13,7 миллиона копий Cyberpunk 2077 на всех платформах. Большая часть пришлась на цифровые покупки.

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Статистика продаж

Сообщается, что цифровые продажи составили 73 процента от всех продаж.

56 процентов покупателей выбрали версию для ПК и Google Stadia.

28 процентов продаж пришлось на версию для PlayStation 4.

Еще 16 процентов обеспечили владельцы Xbox One.

Доход таким образом составил около 316 миллионов долларов.

Возврат

Сразу после своего старта Cyberpunk 2077 столкнулась с многочисленными проблемами. Игра оказалась недоработанной, страдала от многочисленных багов и вылетов. Это привело к тому, что большое количество людей захотело вернуть свои средства за игру. Компания позволила это сделать в рамках программы Help Me Refund. Теперь же CD Projekt раскрыла данные о количестве таких возвратов.

По заявлению компании, всего около 30 000 копий были возвращены. При этом вся программа возмещения обошлась в 2,23 миллиона долларов.

CD Projekt RED в настоящее время занимается улучшением Cyberpunk 2077, а также созданием дополнительного контента, который должен выходить в течение этого года.