Бренд Caviar, который славится роскошными изданиями популярных гаджетов, анонсировал серию продуктов на 2021 год. Кроме золотых версий наушников AirPods Max, кроссовки Nike Air Jordan и смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, компания показала золотую PlayStation 5 Golden Rock Limited Edition.

PlayStation 5

Сейчас это самая эксклюзивная модель приставки. Боковые панели имеют объемную поверхность и покрыты 18-каратным золотом 750 пробы (всего в Golden Rock Limited Edition около 20 кг чистого золота), а контроллеры содержат граненые золотые вставки бренда и рукоятки, выполненные из черной крокодиловой кожи, сообщает 24 канал.

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PlayStation 5 и геймпады DUALSENSE від Caviar

Система выходит в единственном экземпляре, а вот относительно стоимости такого эксклюзивного бандла, то информации об этом пока нет.

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