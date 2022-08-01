Корпус, ремешок и безель часов изготовлены из нержавеющей стали, корпус имеет ударопрочную конструкцию и обеспечивает водонепроницаемость до 20 АТМ. Устройство поддерживает подзарядку от солнечной батареи и поддерживает связь со смартфонами через Bluetooth.

Не пропустите Xiaomi выпустила дешевую колонку с экраном и камерой – для чего нужен гаджет

Часы поддерживают систему зарядки Tough Solar, которая снимает необходимость регулярной замены батареи. Система подключения Smartphone Link через Bluetooth предназначена для точного отсчета времени и легкой настройки таких функций, как:

будильники,

таймер обратного отсчета,

мировое время,

и других функций приложения для смартфона.

Габариты часов составляют 44,4х49,8х12,8 мм при массе около 165 г, а срок службы батареи может составлять до 18 месяцев.



Новый G-SHOCK GM-B2100 / Фото Casio

Изготовлению цельнометаллического корпуса уделили немало внимания. Безель, к примеру, прошел тщательную обработку: сначала ковка, затем резка и полировка. Чтобы подчеркнуть красоту металла, компоненты обрабатываются разными видами, а кнопки и задняя крышка имеют зеркальное покрытие.

Циферблат состоит из нескольких частей, чтобы создать глубину и объем, тогда как вставное кольцо циферблата в положении "9 часов" и стрелки обработаны пароосадочным покрытием, чтобы циферблат выглядел действительно качественно.

Фото G-SHOCK GM-B2100

Цена часов

Новый G-SHOCK GM-B2100 доступен в трех цветах:

серебристый,

черный,

розовое золото.

Стоит часы в Японии немалые 540 долларов (≈19940 гривен).

Читайте на сайте Новые функции и возможности: Xiaomi Smart Band 7 получил новое обновление

Кстати, ранее компания Casio выпустила часы культовой линейки G-SHOCK в не менее культовом оранжевом дизайне, который чтит NASA. Стратегический оранжевый цвет скафандра призван улучшить их видимость при спасательных операциях. Часы отличаются классическим логотипом космического ведомства.