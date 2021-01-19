Компания Canon не привезла на выставку CES 2021 новые камеры. Вместо этого она открыла всем желающим доступ к уже существующей орбитальной камере, расположенной на борту спутника CE-SAT-1, который кружит над землей с 2017 года.

С помощью интерактивного сайта пользователи могут самостоятельно делать фотографии разных уголков планеты. Сделать снимок можно по ссылке.

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Что известно о спутнике и камеру

Спутник имеет размеры маленькой винной бочки. Он летает на высоте 600 километров. На его борту установлена модифицированная камера EOS 5D Mark III с 40-сантиметровым зеркальным объективом 3720 миллиметров, сконструированная по оптической системе Максутова-Кассегрена. Максимальное разрешение достигает 1561х847 для кадра участка поверхности в 4,5х3 километра, что весьма много – у предыдущего рекордсмена, спутника WorldView-4, этот показатель был втрое меньше.

Спутник CE-SAT-1 с камерой EOS 5D Mark III / Фото Canon

К сожалению, работа ведется не в реальном времени. Кадры можно делать на заранее отснятых массивах снимках поверхности планеты. Это обусловлено экономической моделью – спутник очень дешевый, не имеет механизмов корректировки полета и работает фактически в пассивном режиме.

Это лишь первый шаг. В Canon планируют к 2030 году построить новый бизнес в этом сегменте совокупной стоимостью в миллиард долларов. Правда, другой спутник CE-SAT-1B был потерян во время запуска ракеты Electron от RocketLab прошлым летом, поэтому проект несколько затормозился.