Производитель C SEED представил уникальный телевизор C SEED M1. Это огромная сложная панель, которая может скрываться в пол. Телевизор не имеет аналогов на рынке и стоит немалых денег.

Устройство имеет сложную конструкцию. Оно состоит из пяти плоских панелей одинаковой ширины, которые складываются как гармоника. В разложенном состоянии размер достигает 165 дюймов по диагонали.

Интересно Samsung разработала новую технологию для улучшения камеры смартфонов

Особенности телевизора C SEED M1

Для C SEED M1 разработана особая система хранения: когда телевизор не используется, специальный моторизованный привод убирает всю конструкцию в отсек под полом, после чего люк закрывается декоративными панелями, повторяющими напольное покрытие. В результате, устройство просто исчезает из поля зрения.

В новинке применена технология MicroLED, что обеспечивает превосходное качество изображения. Также в конструкции применен массив микроскопических светодиодов, размеры которых не превышают нескольких микрон. Данная технология не требует цветовых фильтров или дополнительной подсветки.

Панель имеет разрешение 4К и контрастность 30 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали – до 160 и 140 градусов соответственно. Система Adaptive Gap Calibration отвечает за формирование единого изображения без разрывов на пяти панелях.

Оценен уникальный телевизор в бешеные 400 тысяч долларов, что примерно равно 11 099 712 гривен.

Телевизор C SEED M1: смотрите видео