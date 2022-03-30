Бывший разработчик российского Яндекса создал еще одну копию Instagram – сервис Now

Мы уже упоминали в наших других публикациях сервис Now, призванный стать российской альтернативой заблокированному инстаграму. Теперь расскажем подробнее об этом проекте.

24 канал попытался найти отличия между Now и Instagram. Российская подделка максимально копирует дизайн одной из самых известных в мире соцсетей.

Интересно Россграм еще не успел запуститься, а им уже воспользовались мошенники: обманули 100 тысяч человек

Импортозамещение Now

Now – новая социальная сеть, паразитирующая на популярности заблокированного в России инстаграма.

Здесь пользователи смогут публиковать фотографии и видео.

За созданием сервиса стоит бывший разработчик Яндекс.Музыки и Яндекс.Облака.

Сейчас проект находится на стадии тестирования, но его уже можно скачать из магазина приложений, что мы крайне не рекомендуем делать, ведь любой российский IT-продукт несет угрозу безопасности как отдельного человека, так и государства в целом.

Дизайн узнаваемый: Now является еще большей копией инстаграма, чем его конкурент Россграм, который сейчас тоже готовится к запуску. Их буквально невозможно отличить друг от друга на превью.



С сервисом Now можно играть в игру "Найди 10 отличий" и гарантированно проиграть / Фото Now

Что интересно, интерфейс Now почему-то исполнен таким враждебным для россиян английским языком, а не своим, родным русским.

Из уже имеющихся функций – возможность публиковать фото, оставлять комментарии и лайки, просматривать профили других пользователей, производить поиск. Судя по фото, "завезли" даже верификацию, которая традиционно выглядит как синяя отметка возле никнейма.



Лента публикаций Now / Фото Now

Источники в сети сообщают, что для загрузки доступны версии как на Android, так и iOS. Однако на официальном сайте разработчики предоставили ссылку только на первую. В официальном телеграм-канале сервиса уточняют, что бета-версия преодолела предельную границу тестовых пользователей, после которой новые загрузки невозможны – нужно перевести его в стабильную версию, а она пока находится на согласовании в Apple.

Если верить разработчикам, то их соцсеть стремительно набирает популярность среди россиян: за первые сутки зафиксировали 25 000 регистраций, десять тысяч из которых только за первые семь часов, и еще 40 000 – за вторые. Выражаем надежду, что российская аудитория быстро и в полном объеме перейдет в Now, освободив мировые соцсети от своего токсического присутствия.