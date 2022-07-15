Обвинения выдвинули Джошуа Шульте. Суд согласился со всеми девятью пунктами и решил, что бывший инженер Центрального разведывательного управления намеренно раскрыл кэш-память инструментов спецслужб, в создании которых сам участвовал, а также лично похищал секретную информацию и отправлял ее в WikiLeaks. Результатом стало обнародование тысяч документов в большом архиве, названном "Vault 7". Произошло это еще в 2017 году.

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Детали дела

Чтобы понять, насколько серьезным был слив информации, отметим, что только первая часть "Хранилища 7" под названием "Нулевой год" содержит 8761 документ из изолированной высокозащищенной сети, расположенной в Центре киберразведки ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния. Файлы рассказывали о целом арсенале хакерских инструментов ЦРУ – зловредном программном обеспечении, вирусах, троянах, оружейных эксплойтах "нулевого дня", системах дистанционного управления вредоносным программным обеспечением и соответствующей документации. "Нулевой год" содержит эксплойты для продуктов американских и европейских компаний, включая iPhone от Apple, Android от Google и Windows от Microsoft и даже телевизоров Samsung, которые превращаются в скрытые микрофоны.

Учитывая это, нетрудно понять, почему спецслужбы США с таким рвением взялись охотиться на Джулиана Ассанжа и его источники.

Сегодняшний вердикт подтверждает, что поддержание кибербезопасности нашей страны чрезвычайно важно. Это критически важно для безопасности американского народа, а также для нашего превосходства против врагов за границей. Как отмечено в судебном процессе, несанкционированное разглашение не только ставит под угрозу персонал США и операции, но и дает нашим противникам инструменты и информацию, чтобы нанести нам вред,

– говорит представительница ЦРУ Темми Торп в заявлении, предоставленном The Verge.

Джошуа Шульте занимался непосредственным созданием разнообразных эксплойтов (программа, эксплуатирующая обнаруженную уязвимость для атаки системы), предназначенных для воровства информации из устройств целей.

Сообщается, что следователи получили доказательства против Шульте из-за его собственных ошибок в личной безопасности.