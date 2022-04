Бывший астронавт NASA запустил собственный NFT и собрал 500 000 долларов для поддержки Украины

Скотт Келли, астронавт NASA установил рекорд пребывания на орбите, увековечил память о своем путешествии в произведении искусства. Он продал его в виде NFT и собрал деньги, чтобы поддержать украинцев, пострадавших от войны с Россией.

Келли, который провел 340 дней на борту Международной космической станции в 2015 и 2016 годах, запустил свой первый арт-проект в виде NFT под названием Dreams Out of This World. Он надеется, что это предложение вдохновит людей тянуться к звездам.

Не пропустите Кипящая поверхность и дождь из камней: Хаббл фиксирует экстремальную погоду на дальних планетах

"Моя история не типичная история астронавта. В детстве я был плохим учеником – плохо учился в школе, был мечтателем. Я нашел вдохновение в книге Тома Вулфа "Правильные вещи", поэтому я очень, очень верю в идею о том, что вдохновение, сделанное правильным образом для нужного человека в нужное время, может иметь экстраординарные результаты", – рассказал Скотт Келли изданию Space.com

Что известно о NFT Скотта Келли

Арт-проект Dreams Out of This World создан в сотрудничестве со студией создания контента Orange Comet. Он состоит из серии фрагментов, изображающих Келли в космосе на фоне по-разному переосмысленной Земли.

Эти объекты были выставлены на аукцион 12 апреля – в Международный день полета человека в космос, посвященный исторической орбитальной миссии космонавта Юрия Гагарина в 1961 году – вместе с некоторыми памятными вещами Келли, связанными с космическим полетом.

Один из объектов NFT Dreams Out of This World / Фото Scott Kelly/Orange Comet

Аукцион должен продолжаться в течение трех дней на торговой площадке NFT Open Sea. Но вся коллекция была распродана всего за несколько часов, собрав более 500 000 долларов.

Я с гордостью сообщаю, что моя коллекция NFT официально распродана на @opensea.

Спасибо всем, кто поддержал этот проект! Странно, что в разгар этой войны мы можем объединиться через искусство, чтобы помочь народу Украины. Сегодня было собрано более 500 000 долларов!

– написал Келли в твиттере.

Как это поможет Украине

NFT (невзаимозаменяемые токены) – это фрагменты данных, хранящиеся в цифровой базе данных, которая называется блокчейном. NFT является уникальным активом, подтверждающим право владельца на цифровой объект, который может представлять любую вещь или явление воплощенное в цифровой форме.

Вся чистая выручка от продажи коллекции пойдет на усилия Глобальной миссии по расширению прав и возможностей (GEM) в Украине. Эта некоммерческая организация помогает странам и сообществам, пострадавшим от стихийных бедствий или других бедствий. Сейчас она активно помогает пострадавшим в результате российского вторжения украинцам.

Келли был ярым противником продолжения вторжения России в Украину, неоднократно и самым решительным образом осуждая его. На одном из новых фрагментов Dreams Out of This World изображен знаменитый сине-желтый флаг Украины, который поднимается высоко над землей.

Военные преступления Путина и поддержка или равнодушие к ним русского народа обрекли Россию на очень мрачное будущее,

– написал Келли 5 апреля в своем твиттере.

Читайте на сайте Космическое фото дня: поразительная галактика M91 в объективе телескопа "Хаббл"

Больше не рекордсмен

Кстати, Скотт Келли больше не является американским рекордсменом по длительности непрерывного пребывания человека в космосе. Астронавт NASA Марк Ванде Хай недавно побил этот рекорд вернувшись домой 30 марта после 355-дневного пребывания на борту космической станции.

Но Келли совсем не расстраивается из-за потери первого места.

"Я думаю, что это здорово, потому что это показывает, что мы достигаем прогресса. Рекорды ставятся для того, чтобы их бить. Поэтому я очень рад видеть, как Марк это делает, и я уверен, что кто-то когда-нибудь побьет его рекорд", – сказал он.