Как рассказывают разработчики, единственный способ найти человека в сети HalloApp – знать его телефонный номер. Переписка защищается сквозным шифрованием, а реклама в новой социальной сети полностью отсутствует.

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Что предлагает HalloApp

Запустить социальные сети для близких друзей неоднократно и безуспешно пытались много команд. Однако соучредители HalloApp Нирадж Арора и Майкл Донохью имеют некоторые шансы на успех.

Во-первых, сам факт их работы в WhatsApp до и после покупки мессенджера компанией Facebook уже привлекает внимание.

Во-вторых, Арора был одним из топ-менеджеров WhatsApp до 2018 года и одной из ключевых фигур при обсуждении сделки с Facebook, а Донохью занимал пост директора по проектированию в течение девяти лет, до тех пор, пока не покинул Facebook в 2019 году.

Приложение HalloApp поделено на четыре основных раздела – ленту с публикациями друзей, групповые чаты, индивидуальные чаты и настройки. Все оформлено в минималистском дизайне, алгоритмы для сортировки постов или групповых чатов отсутствуют.



Дизайн нового приложения HalloApp / Фото HalloApp

Арора видит HalloApp как "антидот" от традиционных, завязанных на вовлеченности и взаимодействии социальных медиа.

Представьте, что ваши онлайн-друзья действительно ваши друзья. Представьте, что вам не поступает информация о людях и постах, которые вам безразличны. Представьте просмотр действительно важных моментов и возможность видеть то, что вы действительно хотите увидеть, а не то, что хочет показать вам алгоритм. Представьте, что с вами обращаются не как с продуктом,

– заявляет Арора.

Учредители HalloApp, кроме средств, полученных от инвесторов, имеют намерение организовать подписку за пользование некоторыми сервисами HalloApp.