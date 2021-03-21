Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего сенатора от демократической партии Билла Нельсона на администратора NASA. Если Сенат подтвердит решение президента, Нельсон займется развитием космической отрасли страны и возглавит возвращение США на Луну.

На посту главы NASA Нельсон сменит Джима Брайденстайна, назначенного предыдущим президентом Дональдом Трампом. Брайденстайн известный в первую очередь как человек, который дал начало программе Artemis, целью которой является высадка человека на Луну до 2024 года.

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Исполняющий обязанности администратора NASA Стив Юрчек опубликовал заявление после номинации Байденом Билла Нельсона на должность 14-го администратора NASA.

Я рад, что президент Байден назначил бывшего сенатора США Билла Нельсона возглавить наше агентство. Билл имеет проверенную историю поддержки нашей работы здесь, в NASA, и помог продвинуть позиции Америки в исследовании человека, науке, аэронавтике и технологиях. Хотя Сенат должен подтвердить номинацию, я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с Биллом и администрацией Байдена-Харриса для выполнения многих критических миссий NASA в ближайшие годы,

– отметил Юрчек

Решение Байдена о назначении Нельсона главой NASA было принято почти через два месяца после вступления в президентскую должность. Новость широко не афишировали, что неудивительно, поскольку США в основном молчит об изменениях в сфере космической политики.

Сотрудники Сената и NASA получили подтверждение назначения Нельсона только на этой неделе, хотя слухи об этом ходили около месяца. Кроме того, источники утверждают, что бывший астронавт Пэм Мэлрой может стать заместителем Билла Нельсона.

Политическое прошлое Нельсона

Нельсон представлял Флориду в Палате представителей США в 1970-х годах, а также отстаивал интересы NASA во время своего пребывания в Конгрессе. Кроме того, он стал вторым действующим членом Конгресса США, который полетел в космос. В составе команды космического корабля "Колумбия" в 1986 году он выполнял обязанности специалиста по полезной нагрузке.

Стоит отметить, что хоть кандидатуру Нельсона должен подтвердить Сенат, его уже можно считать полноценным 14-м администратором NASA