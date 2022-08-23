Бывший инженер Apple признался в похищении коммерческих тайн
Источник:The Verge
Один из бывших работников Apple признал себя виновным в воровстве коммерческих секретов компании Apple. С 2015 по 2018 год он работал над проектом беспилотного автомобиля, а затем захотел перейти к конкурентам.
Когда Сяолан Чжан оставил работу в Apple, он сказал своему руководителю, что собирается работать в Guangzhou Xiaopeng Motors Technology, китайском стартапе электромобилей, также известном как Xpeng. Вероятно, именно этой компании обвиняемый собирался передать данные.
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Что известно
В ходе расследования Apple установила, что Сяолан Чжан передал около 24 гигабайтов данных на ноутбук своей жены через AirDrop. Он также взял печатные платы и сервер из лаборатории автономных транспортных средств компании. Успело ли что-нибудь из этого попасть в руки конкурентов, неясно.
Расследование не раскрывает условий, на которых Чжан согласился признать себя виновным. Это может быть, например, уменьшение продолжительности его приговора. Как бы там ни было, но окончательное решение об этом суд вынесет 14 ноября. Согласно законодательству США, воровство коммерческой тайны предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Кроме того, CNBC сообщает, что Чжан может быть оштрафован на четверть миллиона долларов.
Отметим, что Сяолан Чжан не единственный, кто обвиняется в краже автомобильной коммерческой тайны Apple или в попытке передать секретные материалы Xpeng.
- В 2019 году другого бывшего сотрудника "яблочной" компании обвинили в попытке передачи пособий, схем и фотографий по проекту автомобиля Apple в Китай. Его дело до сих пор продолжается.
- Xpeng также пытается воровать у Tesla. В том же 2019 году в компании Илона Маска заявили, что ее бывший сотрудник загрузил исходный код системы автопилота в свою учетную запись iCloud, а затем передал эту информацию в Xpeng.