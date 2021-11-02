Бывшая сотрудница Facebook призвала Цукерберга покинуть пост главы компании

Фрэнсис Хаген, которая в свое время рассказала о тайных недостатках Facebook журналистам, стала уважаемой в некоторых кругах медийной персоной и теперь публично призывает главу компании Марка Цукерберга покинуть свой пост.

Хаген подчеркнула, что сейчас Цукерберг имеет в компании большинство акций с правом голоса, поэтому его практически невозможно отстранить от должности генерального директора. Сам Цукерберг никогда не делал даже намека на то, что намерен уходить с этой должности в ближайшем будущем. При этом только в этом году под его руководством акции компании выросли на 21%.

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Я думаю, Facebook (Теперь Meta, – 24 канал) был бы сильнее с кем-то, кто хотел бы сфокусировать внимание на безопасности, – заявила Хаген журналистам на онлайн-конференции Web Summit.

Сама Хаген "помогла бывшей Facebook стать сильнее", после увольнения передав журналистам тысячи страниц внутренних документов.

"Я думаю, непохоже, что компания изменится, если он останется генеральным директором. И надеюсь, что он сможет увидеть, как много хорошего он способен сделать в мире, и, возможно, есть шанс, что кто-то другой, возможно, возьмется за управление", – заявила Хаген.

Она добавила, что не считает Цукерберга плохим человеком, но "считает неприемлемым делать те же ошибки после того, как ты узнал, что это ошибки".



Хаген на конференции Web Summit / Фото Getty Image

Хаген также прокомментировала недавний ребрендинг Facebook в Meta. По ее словам, сейчас компания выбирает экспансию в еще не освоенные области вместо того, чтобы уделить внимание тем, которые уже осваиваются.

По словам Хаген, судя по документам, достаточно ясно, что сейчас в компании используются очень "базовые" системы обеспечения безопасности и вместо того, чтобы укрепить ее, руководство инвестирует в наем 10 000 разработчиков видеоигр.

Реакция Meta

В компании уже прокомментировали подобные высказывания, назвав сравнение "смехотворным", поскольку ничто не мешает выстраивать систему безопасности и развивать новые технологии одновременно, чем в Meta, собственно, и занимаются.