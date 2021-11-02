Хаген подчеркнула, что сейчас Цукерберг имеет в компании большинство акций с правом голоса, поэтому его практически невозможно отстранить от должности генерального директора. Сам Цукерберг никогда не делал даже намека на то, что намерен уходить с этой должности в ближайшем будущем. При этом только в этом году под его руководством акции компании выросли на 21%.

Интересно Почему компания Facebook сменила название и что такое Metaverse

Я думаю, Facebook (Теперь Meta, – 24 канал) был бы сильнее с кем-то, кто хотел бы сфокусировать внимание на безопасности, – заявила Хаген журналистам на онлайн-конференции Web Summit.

Сама Хаген "помогла бывшей Facebook стать сильнее", после увольнения передав журналистам тысячи страниц внутренних документов.

"Я думаю, непохоже, что компания изменится, если он останется генеральным директором. И надеюсь, что он сможет увидеть, как много хорошего он способен сделать в мире, и, возможно, есть шанс, что кто-то другой, возможно, возьмется за управление", – заявила Хаген.

Она добавила, что не считает Цукерберга плохим человеком, но "считает неприемлемым делать те же ошибки после того, как ты узнал, что это ошибки".

Хаген на конференції Web Summit
Хаген на конференции Web Summit / Фото Getty Image

Хаген также прокомментировала недавний ребрендинг Facebook в Meta. По ее словам, сейчас компания выбирает экспансию в еще не освоенные области вместо того, чтобы уделить внимание тем, которые уже осваиваются.

По словам Хаген, судя по документам, достаточно ясно, что сейчас в компании используются очень "базовые" системы обеспечения безопасности и вместо того, чтобы укрепить ее, руководство инвестирует в наем 10 000 разработчиков видеоигр.

Реакция Meta

В компании уже прокомментировали подобные высказывания, назвав сравнение "смехотворным", поскольку ничто не мешает выстраивать систему безопасности и развивать новые технологии одновременно, чем в Meta, собственно, и занимаются.