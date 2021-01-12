Microsoft активно работает над большим обновлением для Windows 10, которое ждет нас в этом году. В частности, как уже сообщалось, большим изменениям подвергнется именно дизайн системы. Компания также решила переосмыслить внешний вид панели быстрых настроек и Центра сообщений.

Согласно информации, полученной из тестовой версии Windows 10 Preview Build, Action Center в ОС разделен на панель управления и центр сообщений. Находкой поделился портал Windows latest.

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Что известно

Открываться тот или иной раздел будет автоматически в зависимости от того, есть ли у вас новые уведомления. Внешний вид Action Center в Windows 10x и в обычной версии отличается. Но основная логика структуры между обеими сохранена.



Windows 10X. Актуальная Windows 10. Windows 10 Technical Preview / Фото Windows Latest

Первые изменения в Action Center компания ввела в Windows 10x. Microsoft стремится минимизировать различия между Windows 10 и Windows 10X.

По слухам, серьезный редизайн Windows 10 получит с выходом обновления Sun Valley, которое представят в октябре 2021 года. Кроме всего прочего в новую версию добавили виджет новостей и погоды, благодаря которому пользователи смогут получать актуальную информацию, не устанавливая стороннее программное обеспечение и не запуская браузер, а также доработали утилиту Windows File Recovery, с помощью которой можно восстановить удаленные файлы, даже если они были стерты из "Корзины". Данный инструмент может быть полезным, если пользователь случайно удалил какие-то важные документы и нужно их восстановить