Оказывается, на Android есть приложения, которые позволяют переключаться между разными Bluetooth-устройствами всего лишь одним нажатием. Таких приложений достаточно много, однако нужно выбрать одно, которое подходит лучше всего.

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Поскольку менеджеры Bluetooth-устройств могут отличаться друг от друга довольно существенно, как по функционалу, так и по интерфейсу, мы просмотрели самые популярные из них и выбрали, на наш взгляд, самый удобный и логичный в пользовании – Bluetooth Audio Device Widget.

Как подключать и отключать беспроводные наушники или аудио-аксессуар

Если коротко, то назначение приложения Bluetooth Audio Device Widget заключается в том, чтобы создать несколько виджетов, которые относятся ко всем вашим Bluetooth-устройствам, разместить их на рабочем столе, а затем быстро между ними переключаться в одно касание.

Следует учесть, что переключение будет происходить только между аудиоустройствами. Например, использовать Bluetooth Audio Device Widget для переключения с наушников на, скажем, фитнес-браслет невозможно, да и не имеет смысла.

Чтобы быстро организовать удобное переключение между собственными аудиоустройствами через Bluetooth, нужно выполнить несколько несложных шагов:

Загрузите приложение Bluetooth Audio Device Widget из Google Play;

Запустите приложение и дайте ему необходимые разрешения;

Вернитесь на рабочий стол и перейдите в режим изменений (обычно это долгое нажатие на пустом месте рабочего стола)

Откройте вкладку с виджетами и найдите виджет Bluetooth Audio Device Widget;

Выберите устройства, виджеты которых хотите разместить на рабочем столе, и нажмите на синюю стрелку.



Добавляем виджет на главный экран / Фото 24 канал

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Как работает быстрое переключение между Bluetooth-устройствами

Если все сделано правильно, на рабочем столе должно появиться столько виджетов, сколько аудиоустройств, соединено с вашим смартфоном. Вы можете оставить на рабочем столе только те виджеты которые вам нужны, например наушники и bluetooth-колонку, для быстрого переключения дома.

Теперь, когда вам нужно переключиться между ними, вы просто нажмете на нужный виджет и смартфон автоматически изменит соединение. Таким же образом можно просто отключаться от аксессуара, если есть необходимость остановки воспроизведения музыки или подкаста.



Удобное переключение между аудиоустройствами на рабочем столе / Фото 24 канал

Важный момент. Bluetooth Audio Device Widget может переключаться между разными Bluetooth-устройствами только в том случае, если они были ранее подключены к смартфону. В противном случае они не появятся в списке сопряженных и даже из самого приложения вы не сможете выбрать новый гаджет для воспроизведения.

Для удобства пользователей на виджете будет располагаться иконка с текущим зарядом устройства или дополнительными подробностями, если колонка или аудиосистема, например, не имеют встроенного аккумулятора, а питание происходит от электросети или внешней батареи, как в случае с автомобильными аудиосистемами.