Часто нужно что-то объяснить проиллюстрировав это примером, и скриншоты в этом очень помогают. Да и просто быстро сохранить нужную информацию на экране смартфона бывает удобнее всего именно с помощью скриншота.

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Как сделать скриншот на андроид-смартфоне

Здесь все достаточно просто, хотя функционал может отличаться в зависимости от модели. Преимущественно существует два варианта реализации этой простой задачи.

По умолчанию, практически все андроид-смартфоны поддерживают комбинацию кнопки питания и снижения громкости. Эти кнопки обычно расположены рядом, нажать их вместе удобно поэтому все происходит быстро и без проблем.



Комбинация кнопок для снятия скриншота на большинстве Андроид-смартфоне / Фото 24 канал

Другим вариантом может быть специальная быстрая функция, вынесенная в меню быстрых действий на панели уведомлений – это та шторка, которая опускается движением сверху вниз с правого угла экрана. Многие производители помещают кнопку снимка экрана именно туда, как дополнительную опцию, однако есть и такие смартфоны, которые поддерживают только такой вариант.



Функция "Скриншот" на панели быстрых функций / Фото 24 канал

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Существует еще несколько менее распространенных вариантов реализации этой функции. Некоторые смартфоны поддерживают нажатие несколькими пальцами на экран или соответствующий жест. На других устройствах скриншот можно сделать, зажав кнопку питания на секунду и выбрав нужную опцию в меню, которое появляется на экране. Однако обычно это дополнительные варианты, которые соседствуют с двумя вышеупомянутыми.

Как быстро отправить скриншот другу со смартфона на Android

Существует привычный способ, о котором знают практически все пользователи андроид-смартфонов:

Нажимаете необходимую комбинацию клавиш, на экране появляется миниатюра скриншота. Нажимаете на нее и выбираете опцию "Расшерить". Выбираете необходимый мессенджер и контакт и присылаете фото.

Отправка скриншота на андроид-смартфоне / 24 канал

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Однако этот путь требует слишком много операций – все можно сделать быстрее. Все, что вам нужно, чтобы мгновенно отправить скриншот со своего смартфона – стандартная клавиатура Gboard. После недавнего обновления она научилась копировать в буфер обмена не только фрагменты текста, но и скриншоты, которые вы делаете.

Суть функции заключается в том, что скриншот сохраняется сразу в буфер обмена, из которого его можно вставить в чат и отправить, пропустив этап перехода в окно редактирования снимка экрана и использования меню Share Sheets. Но перед этим нужно настроить функцию сохранения скриншотов на самой клавиатуре – это просто.



Откройте любой чат, чтобы активировать клавиатуру, и нажмите на значок шестеренки. Затем выберите "Параметры" и откройте вкладку "Буфер обмена". Активируйте ползунок "Сохранить последние скриншоты в буфер обмена".

Особенно удобно пользоваться этой функцией Gboard, когда вам необходимо сделать несколько скриншотов – все они сохранятся в буфер и будут доступны сразу же в чате с собеседником. Поэтому не нужно заходить в галерею, дополнительно отмечать нужные файлы и искать отправителя в отдельном окне – теперь все просто.

Отправить скриншот можно быстро и удобно / 24 канал

Ранее мы рассказывали о том, как разблокировать телефон без кнопки питания. Да, да, ваши смартфоны действительно могут вас удивить. Существуют десятки, а то и сотни скрытых или неочевидных функций, о которых вы можете не знать. Редакция Техно 24 расскажет вам о самых полезных из них, поэтому следите за нашими советами.