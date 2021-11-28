Как заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, услугу можно будет получить за 1 рабочий день.

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Более того, для того, чтобы сменить место жительства, не нужно будет посещать 3 учреждения и ждать 30 дней.

Полгода назад мы запустили смену места жительства онлайн в 7 городах, а сейчас масштабируем ее почти на всю страну. Мы полностью трансформируем услугу, убирая бюрократию,

– подчеркнул Федоров.

Министр добавил, что больше не нужно будет ехать, например, в свой родной город, даже если вы хотите там зарегистрироваться. Еще одно улучшение – мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет.

Как будет работать услуга смены места регистрации онлайн

главное – нужна ID-карта;

заполнение заявления в "Дия" и онлайн-подтверждение владельца жилья занимает 10 – 15 минут.

Все, что нужно сделать для изменения места регистрации, это нажать в меню услуг в приложении на соответствующий пункт и указать необходимые данные. Если вы являетесь владельцем недвижимости в которой желаете прописаться, услуга будет предоставлена менее чем за сутки.

Обратите внимание! Эту услугу Минцифры анонсировало еще в конце 2020 года. Тогда правительство приняло постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места жительства в электронном формате.