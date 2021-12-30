Быстрее обновляйте: Telegram запустил реакции и новый тип сообщений
Источник:24 канал
Новая версия мессенджера Telegram принесла интересную возможность, аналог которой уже давно есть у некоторых конкурентов. Речь о реакциях в виде эмодзи. Их можно ставить на сообщения и публикации на каналах.
Telegram, как заявлено на официальной странице обновления, первым запустил анимированные и интерактивные эмодзи, которые теперь можно использовать в виде реакций, чтобы высказать свое мнение, не отправляя лишние сообщения. У конкурентов же это только статичные смайлики. Кроме того, теперь можно скрывать текст с помощью специальной функции "Спойлер".
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Как это работает
- Чтобы отправить быструю реакцию "Большой палец вверх", достаточно дважды нажать на сообщение.
- Для выбора других реакций необходимо нажать один раз – рядом с привычным меню теперь будет пузырь с реакциями, которые можно пролистать горизонтальным свайпом.
Реакции в Telegram / Скриншот 24 каналаИзменить обновленную эмоцию для быстрой реакции можно в настройках. В случае Android это меню Настройки чатов и пункт "Быстрая реакция". Для пользователей iOS – Стикеры и эмодзи, после чего аналогичное меню "Быстрая реакция".
В личных чатах реакции доступны всегда. Если же вы владеете правами администратора канала или группового чата, то включать реакции в них нужно отдельно вручную. Для этого необходимо зайти в настройки канала или чата и в разделе Реакции нажать на соответствующий переключатель. Вы сможете выбрать, какие реакции будут доступны участникам, выключая ненужные.
Реакции, доступные в групповых чатах и на каналах / Скриншот 24 канала
Спойлеры
- Ранее мы писали об утечке информации касательно этой функции.
- Она позволяет спрятать все или часть сообщения от собеседника.
- Тот по желанию может просмотреть текст, нажав на него.
- Когда слова скрыты, на их месте отображается анимация множества точек, которые летают.
- Когда же на них нажать, они исчезнут, открыв месседж.
- Чтобы отправить такое сообщение, достаточно в меню форматирования текста выбрать "Спойлер".
Как отправить сообщение "Спойлер" / Скриншот 24 каналаОбратите внимание, версии мессенджера для компьютеров пока не получили соответствующего обновления, поэтому ни реакции, ни спойлеры на Windows и MacOS не отображаются.