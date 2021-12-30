Быстрее обновляйте: Telegram запустил реакции и новый тип сообщений

Новая версия мессенджера Telegram принесла интересную возможность, аналог которой уже давно есть у некоторых конкурентов. Речь о реакциях в виде эмодзи. Их можно ставить на сообщения и публикации на каналах.

Telegram, как заявлено на официальной странице обновления, первым запустил анимированные и интерактивные эмодзи, которые теперь можно использовать в виде реакций, чтобы высказать свое мнение, не отправляя лишние сообщения. У конкурентов же это только статичные смайлики. Кроме того, теперь можно скрывать текст с помощью специальной функции "Спойлер".

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Как это работает

Чтобы отправить быструю реакцию "Большой палец вверх", достаточно дважды нажать на сообщение.

Для выбора других реакций необходимо нажать один раз – рядом с привычным меню теперь будет пузырь с реакциями, которые можно пролистать горизонтальным свайпом.

Реакции в Telegram / Скриншот 24 канала

Изменить обновленную эмоцию для быстрой реакции можно в настройках. В случае Android это меню Настройки чатов и пункт "Быстрая реакция". Для пользователей iOS – Стикеры и эмодзи, после чего аналогичное меню "Быстрая реакция".

В личных чатах реакции доступны всегда. Если же вы владеете правами администратора канала или группового чата, то включать реакции в них нужно отдельно вручную. Для этого необходимо зайти в настройки канала или чата и в разделе Реакции нажать на соответствующий переключатель. Вы сможете выбрать, какие реакции будут доступны участникам, выключая ненужные.

Реакции, доступные в групповых чатах и на каналах / Скриншот 24 канала

Спойлеры

Ранее мы писали об утечке информации касательно этой функции.

Она позволяет спрятать все или часть сообщения от собеседника.

Тот по желанию может просмотреть текст, нажав на него.

Когда слова скрыты, на их месте отображается анимация множества точек, которые летают.

Когда же на них нажать, они исчезнут, открыв месседж.

Чтобы отправить такое сообщение, достаточно в меню форматирования текста выбрать "Спойлер".

Как отправить сообщение "Спойлер" / Скриншот 24 канала

Обратите внимание, версии мессенджера для компьютеров пока не получили соответствующего обновления, поэтому ни реакции, ни спойлеры на Windows и MacOS не отображаются.