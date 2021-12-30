Telegram, как заявлено на официальной странице обновления, первым запустил анимированные и интерактивные эмодзи, которые теперь можно использовать в виде реакций, чтобы высказать свое мнение, не отправляя лишние сообщения. У конкурентов же это только статичные смайлики. Кроме того, теперь можно скрывать текст с помощью специальной функции "Спойлер".

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Как это работает

  • Чтобы отправить быструю реакцию "Большой палец вверх", достаточно дважды нажать на сообщение.
  • Для выбора других реакций необходимо нажать один раз – рядом с привычным меню теперь будет пузырь с реакциями, которые можно пролистать горизонтальным свайпом.

Реакції в Telegram

Реакции в Telegram / Скриншот 24 канала

В личных чатах реакции доступны всегда. Если же вы владеете правами администратора канала или группового чата, то включать реакции в них нужно отдельно вручную. Для этого необходимо зайти в настройки канала или чата и в разделе Реакции нажать на соответствующий переключатель. Вы сможете выбрать, какие реакции будут доступны участникам, выключая ненужные.

Реакції, доступні в групових чатах та на каналах

Реакции, доступные в групповых чатах и на каналах / Скриншот 24 канала

Спойлеры

  • Ранее мы писали об утечке информации касательно этой функции.
  • Она позволяет спрятать все или часть сообщения от собеседника.
  • Тот по желанию может просмотреть текст, нажав на него.
  • Когда слова скрыты, на их месте отображается анимация множества точек, которые летают.
  • Когда же на них нажать, они исчезнут, открыв месседж.
  • Чтобы отправить такое сообщение, достаточно в меню форматирования текста выбрать "Спойлер".

Як відправити повідомлення

Как отправить сообщение "Спойлер" / Скриншот 24 канала