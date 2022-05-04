Быстрее, чем Tesla: Agility Robotics начнет производство роботов-гуманоидов

Калифорнийский стартап Agility уже разрабатывает роботов-гуманоидов, принимающих на себя рутинные и физически сложные задачи. Компания планирует приступить к массовому производству роботов уже к концу 2022 года.

Главным продуктом Agility Robotics является двуногий гуманоидный робот под названием Digit. Робот полностью автономен и имеет набор сенсоров и камер для сбора данных об объектах окружения. Также робот оснащен парой движущихся манипуляторов и аккумуляторным блоком.

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На что способен робот Agility Robotics

Digit может подстраиваться под задачи своих клиентов – он поднимает и передвигает тяжелые коробки, перекладывает их на полки, переносит товары из одной части склада в другую и автоматически объезжает препятствия. От одной зарядки робот способен проработать до 3,5 часов, а его максимальная скорость передвижения – 1,5 м/с.

Agility поставляет такие машины своим партнерам последние три года. В частности, американский автоконцерн Ford купил большую партию Digit в начале прошлого года и пообещал приобрести больше роботов в ближайшее время.

Все работы Agility, введенные в эксплуатацию на реальных предприятиях, собирают полезную информацию для проектирования более совершенных моделей. Сейчас стартап работает над коммерческим роботом, который научится выполнять "более тонкую" работу – распаковывать ящики и переносить небольшие предметы.

Мы работаем над передовым роботом – полностью коммерциализированным решением, которое мы начнем продавать предприятиям позже этого года. Этот робот будет выполнять задачи, которые традиционно сложно автоматизировать, например, распаковка складских ящиков и разгрузка тягачей с прицепами,

– рассказал соучредитель и технический директор стартапа Джонатан Херст.

В результате последнего раунда финансирование Agility выросло до 180 миллионов долларов. Кроме DCVC и Playground Global, к поддержке разработчика присоединились другие известные инвесторы: MFV Partners, ITIC, Robotics Hub, Safar Partners, Sony Innovation Fund и TDK Ventures. Стартап направит привлеченный капитал в расширение производственных мощностей на территории США. Agility намерена открыть новый офис в Питтсбурге и удвоить штат сотрудников.

Как работают работы Agility Robotics: смотрите видео

Конкурент Tesla Bot

Ближайшим конкурентом работы от Agility является Tesla Bot, работу над которым Илон Маск анонсировал еще в 2021 году. Этот робот ориентирован на выполнение обычных рутинных задач, чтобы освободить человека от части обязанностей.

Проекту Optimus Subprime, под которым подразумевается технология Tesla Bot, по словам Маска уделяют особое внимание в компании. По словам миллиардера, Tesla может сыграть важную роль в создании так называемого "искусственного интеллекта общего назначения" или "сильного ШИ", который позволит машинам под его управлением рассчитывать на умственные способности на уровне человеческого разума и превзойти его в ряде рутинных задач.

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Заявленные характеристики будущего робота от Tesla:

Его рост будет составлять 173 сантиметров, а вес около 57 килограммов;

Робот сможет переносить грузы весом до 20 килограммов груза;

Максимальная грузоподъемность равна 68 килограммам;

На вытянутых руках робот сможет держать до 4,5 кг.

Максимальная скорость работы при передвижении на двух ногах составит 8 км/ч.