Новая технология будет заряжать смартфоны менее десяти минут

На рынке смартфонов можно наблюдать не только гонку мегапикселей, но и попытку быть самыми быстрыми в процессе подзарядки. Каждый раз флагманы компаний увеличивают мощность зарядных устройств, и новый этап наступит уже в следующем году.

Очередная порция информации поступила от авторитетного инсайдера Digital Chat Station. Он заявил, что нынешние 210 ватт не будут вершиной технологии.

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Что известно

Несмотря на то, что смартфоны существуют уже не один год, проблема времени работы все еще нависает над ними из-за ограниченных размеров. Поэтому инженеры пришли к тому, что основное внимание теперь уделяется не размерам батарей, а возможностям быстрой зарядки.

iQOO 10 Pro, выпущенный в июле этого года, оснащен сверхбыстрой зарядкой мощностью 200 ватт, которая может полностью зарядить аккумулятор емкостью 4700 миллиампер-часов всего за 10 минут. Redmi Note 12 Pro+, который выйдет в октябре, вероятнее всего будет поддерживать 210-ваттную зарядку. Однако этого разработчикам, судя по всему, недостаточно.