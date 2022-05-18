Авторы ресурса 9to5mac опубликовали материал с интересными данными о том, как разрабатывался новый гаджет Apple. Работа над проектом Apple началась еще в 2015 году. Выпустить свою AR-гарнитуру компания планировала гораздо раньше – в 2022-2023 годах, но в процессе разработки столкнулась с рядом проблем, по которым выпуск постоянно откладывался.

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Как разрабатывалась AR-гарнитура Apple

Уже в 2016 году группа, ответственная за проект, показала руководству очень ранние прототипы. Их было несколько, причем они достаточно сильно отличались друг от друга.

Некоторые работали под управлением Windows, некоторые были модифицированными моделями HTC Vive или другими переработанными серийными продуктами других компаний. Один прототип был настолько тяжелым, что для его удержания на голове потребовался "небольшой подъемный кран".

В результате руководство решило поддержать проект, а одной из причин стало опасение, что Facebook может быстрее разработать свою аналогичную гарнитуру.

Технические сложности и конкуренция

Технические проблемы были основной причиной задержек, как это было в прошлом с амбициозными новыми продуктами Apple, такими как iPhone. Но смартфон Apple также обладал исключительно влиятельной фигурой в лице Стива Джобса.

Хотя нынешний генеральный директор Apple Тим Кук поддерживает проект гарнитуры, по словам пяти человек, знакомых с проектом, он не проявлял такой активности, как Джобс в разработке iPhone. К примеру, по словам этих людей, он редко посещал группу разработчиков проекта в ее офисах вдали от главного кампуса Apple.

Люди говорят, что отсутствие такого авторитета, как Кук, отстаивающий гарнитуру под кодовым названием N301, порой усложняло конкуренцию с другими продуктами, такими как Mac и iPhone, по численности персонала и инженерных ресурсов.

При этом еще одна влиятельная фигура в Apple – главный дизайнер Джонни Айв – в целом была против проекта, потому что считал, что пользователи не захотят долго носить на голове такое устройство. Также команда Айва считала, что виртуальная реальность разделяет людей.

Из виртуальности в дополненную реальность

Судя по всему, это явилось причиной того, что в результате гарнитура превратилась из устройства виртуальной реальности в гарнитуру смешанной реальности.

Кроме того, команда проекта придумала одну интересную деталь: оснастить гарнитуру внешним экраном. На него должно было выводиться изображение из внутренней камеры устройства. Таким образом, люди вокруг пользователя могли бы видеть его глаза. Долгое время об этой особенности разрабатываемого продукта знали всего несколько человек.

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Авторы статьи также говорят, что позже расскажут о поворотном этапе в разработке устройства, которое было почти готово в 2019 году. Вероятно, речь о том, что тогда Айв решил отказаться от проекта, предполагающего наличие гарнитуры отдельного внешнего блока с вычислительной платформой. Вместо этого было решено сделать выбор в пользу менее производительного, но более независимого устройства.

В конце концов стало известно, что Apple работает над чем-то вроде очков, которые будут работать в связке с iPhone. Когда гаджет точно будет готов, пока неизвестно.