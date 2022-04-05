Bushmaster готовят к отправке в Украину: первое фото бронемашины с украинским флагом
Источник:твиттер журналиста Эндрю Грина
По просьбе президента Украины Владимира Зеленского, Австралия согласилась отправить для нужд ВСУ бронеавтомобили Bushmaster. В сети появилось первое фото техники, которое скоро прибудет в Украину.
Фото Австралийской бронемашины Bushmaster с флагом Украины в своем твиттере опубликовал журналист Эндрю Грин. Первая партия уже подготовлена к отправке в Украину.
Не пропустите На что способна Naval Strike Missile – оружие, которое Украина просит у Норвегии
Эксклюзивное фото одного из первых четырех австралийских Bushmaster, недавно перекрашенных и переоборудованных перед отправкой в Европу на С-17 – по запросу Украины на прошлой неделе,
– отметил журналист в сообщении.
Один из грузовиков Bushmaster для нужд ВСУ / Фото Эндрю Грин
Сколько таких автомобилей получит Украина, пока неизвестно. Как сообщает издание Defence Express, бронемашины Bushmaster находятся на вооружении не только в австралийской армии. Их также используют:
- Королевские австралийские ВВС,
- Королевская армия Нидерландов,
- Британская армия,
- Индонезийская армия,
- Наземные силы самообороны Японии,
- пехотный полк Фиджи,
- Силы обороны Ямайки;
- армия Новой Зеландии.
Боевой опыт
Бронемашины Bushmaster очень хорошо зарекомендовали себя в реальных боевых условиях. В частности, Нидерланды использовали эти автомобили в 2006 году для обеспечения своего контингента в Афганистане. Хотя несколько таких машин были потеряны при подрыве, атаках из засад с использованием стрелкового оружия и РПГ, ни один из военных не погиб.
Bushmaster нидерландского контингента в Афганистане / Фото Минобороны Нидерландов