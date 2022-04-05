Bushmaster готовят к отправке в Украину: первое фото бронемашины с украинским флагом

По просьбе президента Украины Владимира Зеленского, Австралия согласилась отправить для нужд ВСУ бронеавтомобили Bushmaster. В сети появилось первое фото техники, которое скоро прибудет в Украину.

Фото Австралийской бронемашины Bushmaster с флагом Украины в своем твиттере опубликовал журналист Эндрю Грин. Первая партия уже подготовлена к отправке в Украину.

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Эксклюзивное фото одного из первых четырех австралийских Bushmaster, недавно перекрашенных и переоборудованных перед отправкой в Европу на С-17 – по запросу Украины на прошлой неделе,

– отметил журналист в сообщении.

Один из грузовиков Bushmaster для нужд ВСУ / Фото Эндрю Грин

Сколько таких автомобилей получит Украина, пока неизвестно. Как сообщает издание Defence Express, бронемашины Bushmaster находятся на вооружении не только в австралийской армии. Их также используют:

Королевские австралийские ВВС,

Королевская армия Нидерландов,

Британская армия,

Индонезийская армия,

Наземные силы самообороны Японии,

пехотный полк Фиджи,

Силы обороны Ямайки;

армия Новой Зеландии.

Боевой опыт

Бронемашины Bushmaster очень хорошо зарекомендовали себя в реальных боевых условиях. В частности, Нидерланды использовали эти автомобили в 2006 году для обеспечения своего контингента в Афганистане. Хотя несколько таких машин были потеряны при подрыве, атаках из засад с использованием стрелкового оружия и РПГ, ни один из военных не погиб.

Bushmaster нидерландского контингента в Афганистане / Фото Минобороны Нидерландов