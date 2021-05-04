Бумажным книгам не раз предсказывали исчезновение с лица Земли из-за появления электронных "читалок". Однако, до сих пор они продаются в магазинах и, как оказалось, даже лучше, чем цифровые версии.

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Результаты исследования

Выяснилось, что бумажные книги все еще остаются популярнее цифровых. Разница между ними стала заметнее на фоне пандемии Covid-19.

Например, в США доля цифровых книг составила 22,7 процента, а бумажных – 44,5 процента. В Китае тем временем электронные книги приобрели чуть меньше четверти людей.



Сравнительная статистика продаж бумажных и цифровых книг / Фото Statista

Меньше всего цифровыми аналогами интересуются в Индии, Франции и Германии.

Аналогичной статистики в Украине, к сожалению, нет. Однако известно о падении количества людей, которые регулярно читают. Лишь 27 процентов украинцев читают чаще, чем раз в неделю. Во время локдауна 2020 года продажи бумажных книг не росли, как это было во многих европейских странах. Однако чуть больше стали покупать электронные книги или книги через интернет-магазины.