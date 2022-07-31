Как все это работает

На одну сторону бумажной полоски наносится графитовые частицы, образующие катод. На другую сторону – цинк, позволяющий создать анод. В обоих случаях используется специальная краска. Для запуска батареи нужно только капнуть несколько капель воды на бумагу, после чего соль растворится и начнется окислительно-восстановительная реакция благодаря ионной проводимости.

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Цинк будет окисляться, что начнет высвобождать электроны. Если подключить нагрузку к контактам, поток электронов пойдет к катоду, где пойдет восстановительная реакция с использованием кислорода. То есть фактически это будет обычная батарейка. Как отмечается, процесс будет продолжаться до высыхания воды или до окончания запаса цинка.

На сколько хватит такой батарейки

Что касается мощности, то при первом смачивании напряжение без нагрузки составит 1,2 В, при повторном – 0,5 В. В обоих случаях батарейка работала по часу. Также отмечено, что батарея смогла около часа питать электронный будильник.



Батарея питала часы час / Фото ScienceDaily

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Пока решение имеет проблемы. К примеру, нужно еще найти способ, чтобы батарейка не высыхала раньше времени, однако это уже сугубо инженерная задача. О коммерческом запуске производства таких батарей пока речь не идет, но ученые считают, что они найдут применение в качестве резервных источников питания.