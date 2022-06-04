Buick представил электрический концепт Wildcat

К концу десятилетия Buick будет называться Buick Electra и будет производить только электромобили. Модель Wildcat, недавно представившаяся, по утверждению компании, указывает, на какие технологии теперь ориентируется Buick.

Американский автопроизводитель Buick – один из старейших концернов и суббренд GM – намерен отказаться от бензинового прошлого и стать исключительно электрическим автобрендом. Компания показала электрический концепт-кар Wildcat и заявила, что с этого момента ведет подготовку к глобальному ребрендингу.

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Что интересного рассказали о Wildcat

У Wildcat пока нет конкретных спецификаций – концепт-кар призван лишь намекнуть на то, как будут выглядеть будущие электромобили Buick. Модель поставляется в формате спортивного купе с вытянутым корпусом и агрессивным дизайном, что напоминает старые модели бренда.

На капоте Wildcat расположен фирменный значок Electra – логотип, использовавшийся компанией в 1959 году. Предполагается, что в будущем все серийные машины Buick получат эмблемы, а старый логотип исчезнет.

Бренд Buick стремится полностью электрического будущего к концу этого десятилетия. Новый логотип Buick, использование серии названий Electra и новый дизайн наших будущих продуктов изменят бренд,

– заявил вице-президент Buick Дункан Олдред.

Что касается производства электромобилей, то Buick намерена выпустить свой первый электрокар в 2024 году. На данный момент неизвестно, как новая модель будет соответствовать Wildcat, но она точно получит новый логотип.

Галерея Buick Wildcat

Кроме того, Buick сообщили, что производитель намерен преследовать интересы своих поклонников, а значит отдаст приоритет крупногабаритным кроссоверам. В период с 2024 по 2030 годы Buick будет расширять свой автопарк новыми электромобилями, постепенно вытесняющими транспорт из ДВС, и до конца десятилетия полностью откажется от поставки "грязных" машин.

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Анонс электрификации Buick – это важное событие не только самой компании, но и материнской General Motors. Компания стала последним суббрендом GM – в список которых входят Chevrolet, GMC и Cadillac – разработавшие дорожную карту по отказу от ДВС. Если все эти предприятия будут соблюдать свои стратегии, американский автомобильный холдинг станет компанией с нулевым уровнем выбросов CO2 к 2035 году.