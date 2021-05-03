Разрешение изображения составляет 10 метров. Благодаря этому мы можем рассмотреть многие детали европейской столицы: улочки, бульвары, парки, площади.

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Бухарест

Какие интересные места можно увидеть на фотографии

  • Дворец Парламента – одно из крупнейших сооружений Европы и символ города.
  • Много озер, включая Херэстрэу, Флореаска, Тей и Колентина. Также хорошо видно искусственное озеро Чимшиджиу в центре Бухареста.
  • Можно детально рассмотреть и несколько крупных парков: парк Вецерешть, парк имени Александру Иоанна Куза, парк имени Карла І и другие.
  • В глаз бросается серпантин реки Дымбовица, которая рассекает город на две части.
  • Отдельного упоминания заслуживают сельскохозяйственные угодья вокруг столичного города. Румыния, на уровне с Украиной, один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Европе. Поэтому не удивительно, что столицу окружают гектары полей, на которых выращивают множество злаковых культур.

В полном качестве изображение можно рассмотреть и загрузить на сайте Европейского космического агентства.