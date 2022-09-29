Xiaomi анонсировала свой первый смартфон с камерой на 200 мегапикселей: когда он выйдет

Xiaomi одной из первых выпустила смартфон, камера которого имела 108 мегапикселей. Несколько лет спустя компания анонсировала камеру на 200 мегапикселей и выйдет она уже очень скоро.

О том, что серия Xiaomi 12T будет оснащена 200-мегапиксельной основной камерой, в социальных сетях объявил основатель Xiaomi Лей Цзюнь. Это будет датчик Samsung HP1.

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Что известно

Такой же датчик камеры использует смартфон Moto X30 от Motorola.

Оптический формат HP1 составляет 1/1,22 дюйма, что больше, чем у Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма.

Размер одного пикселя составляет 0,64 микрометра.

В условиях недостаточного освещения 200 миллионов пикселей могут синтезировать пиксели размером 1,28 микрометра для создания снимков с разрешением 50 мегапикселей.

В прошлом мы уделяли основное внимание аппаратному обеспечению. Благодаря нашему стратегическому обновлению в последние годы, только путём глубокого сочетания программного и аппаратного обеспечения мы можем добиться лучшего пользовательского опыта, а Xiaomi может добиться новых прорывов. Наш опрос показывает, что камера — один из ключевых факторов, по которым потребители покупают телефон, поэтому мы вложили средства в модернизацию системы обработки изображений, чтобы пользователям было веселее и проще снимать высококачественные видео и фотографии,

– написал Лей Цзюнь.

Кроме того, серия Xiaomi 12T также будет оснащена 8-мегапиксельным сверхшироугольным и 2-мегапиксельным макрообъективом. Фронтальная камера будет 20-мегапиксельной.

Презентация смартфона состоится уже 4 октября.