Компания Microsoft решила провести среди пользователей новых игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S опрос. В частности создателей Xbox интересует, хотели бы пользователи их приставок видеть в составе консоли геймпад с функциями аналогичными DualSense для PlayStation 5.

Среди стандартных вопросов о качестве новых приставок Xbox и уровне удовлетворенности в опроснике есть один вопрос, касающийся контроллера PlayStation 5. Компания спрашивает у пользователей о "функциях контроллера PlayStation", которые бы они хотели получить в контроллере Xbox, сообщает TechRadar.

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Стоит отметить, что по мнению многих журналистов, блоггеров и простых геймеров, контроллер DualSense стал одним из главных нововведений PlayStation 5. Речь идет о двух нововведениях: адаптивных триггерах и новой системе обратной связи.

В недавнем патенте Microsoft описывается аналогичный метод обратной тактильной связи, который может быть использован в будущих поколениях контроллера Xbox.

Можно предположить, что будущие геймпады для Xbox получат аналогичные адаптивные курки и обновленную систему обратной отдачи, которые реализованы в геймпадах PlayStation 5, если большинство пользователей консоли от Microsoft выберет нужный вариант в опросе.