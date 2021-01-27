Еще неанонсированный "убийца флагманов" OnePlus 9 Pro засветился на живых фото. Причем удалось заполучить снимки OnePlus 9 Pro во включенном состоянии еще и в руках пользователя.

Источник: Gizchina

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Фотографии подтверждают то, что ранее обнародовали на рендерах устройства.

Что еще известно о смартфоне

В частности, информация о том, что смартфон получит большой изогнутый по бокам экран с узкими рамками. Также на дисплее можно увидеть отверстие под фронтальную камеру в левом верхнем углу.



Смартфон OnePlus 9 Pro / Фото gizchina.com

Основная камера будет размещена в прямоугольном блоке. Она будет состоять из 4 датчиков. По слухам, две основные камеры будут оснащены 48-мегапиксельными датчиками изображения Sony IMX689. Фронтальная камера должна иметь разрешение 32 Мп.

Смартфон будет работать на базе топового чипа Qualcomm Snapdragon 888. Он получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной зарядки.

Что касается цены, то об этом информации пока нет.