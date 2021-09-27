Будущее наступило: как в городке Милтон-Кинз десятки роботов доставляют заказы

Многочисленные сервисы доставки заказов заполонили крупные города Украины. Сотни курьеров отвозят заказы на велосипедах, самокатах, машинах, скутерах, или даже пешком. Но для городка Милтон-Кинз, Великобритания, такая курьерская работа – это прошлое. Действительно, зачем гонять людей туда-сюда, если есть роботы?

Город Милтон-Кинз расположен в 80 километрах от Лондона. Вряд ли кто-то поедет туда на экскурсию, ведь никаких исторических памятников там нет – населенный пункт построен недавно, в 1967 году, по предварительно одобренному плану. Ну что ж, теперь туда есть зачем ехать, ведь по городу гоняют десятки небольших роботов, которые существуют с одной целью – доставить клиенту заказ.

Интересно Охрана будущего: прокаченные робопсы от Boston Dynamics будут патрулировать дата-центры

Доставка товаров роботами: смотреть видео

Робокурьеры из Великобритании

Количество роботов в Милтон-Кинз сейчас достигло 200 штук. Они пользовались значительной популярностью во время карантина, внедренного с целью борьбы с коронавирусом.

В Starship Technologies, которые внедрили новаторский метод доставки заказов, беспокоились о том, что количество заказов уменьшится с ослаблением карантина. Но нет, этого не произошло и спрос на роботов не уменьшился. Сейчас бизнес развивается, увеличивая количество городов, где работы будут привлечены к курьерской службе.

Курьеры полностью автономны и самостоятельно находят дорогу к конечной цели – заказчику товара. Но, если возникают сложности, то оператор может взять на себя контроль над машиной.

В Starship Technologies говорят, что таким образом они уменьшают количество выбросов в атмосферу, ведь сами роботы полностью электронные, а количество поездок на машинах в торговые центры уменьшается.