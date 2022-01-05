Как будто сама Земля: Acer представила ноутбук в коллаборации с National Geographic

Продолжаем рассказывать об интересных новинках с выставки CES 2022. Компания Acer представила специальную версию ноутбука Aspire Vero в коллаборации с National Geographic.

Как заявляют в компании, эта специальная версия ноутбука Aspire Vero отражает стремление к устойчивому развитию и сохранению окружающей среды ради будущих поколений. Каждая покупка этого компьютера в США поможет поддержать международную некоммерческую организацию National Geographic Society в ее работе по защите окружающей среды.

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Aspire Vero National Geographic Edition: дизайн ноутбука

Одним из самых заметных особенностей является дизайн. Поверхность ноутбука похожа на камень, чтобы напоминать поверхность самой планеты Земля. Желтые вкрапления контрастируют с текстурированной серой поверхностью. Как сказано на сайте производителя, в составе корпуса не содержится краски. На пробеле разместили надпись: "For Planet Earth" (Ради планеты Земля).

Acer Aspire National Geographic Edition / Фото Acer

Корпус на 30 процентов состоит из переработанного пластика, что позволяет сократить выбросы углекислого газа на 21 процент во время его производства.

Рамка экрана ноутбука также на 30 процентов состоит из переработанного пластика.

Клавиши – на 50 процентов.

Первое, что заметят пользователи – это россыпь линий, пересекающих примерно половину верхней крышки. Они являются фрагментом топографической карты и делят поверхность ноутбука на сушу и море, напоминая о влиянии глобального потепления на повышение уровня моря. При открытии ноутбука на глаза сразу же попадает узнаваемая желтая рамка National Geographic.

Корпус Acer Aspire National Geographic Edition / Фото Acer

Конструкция разработана с учетом возможности модернизации и самостоятельного ремонта, что позволяет продлить срок службы. Нижняя крышка корпуса снимается с помощью одиннадцати стандартных крестообразных винтов. Внутренние компоненты расположены таким образом, чтобы пользователь мог легко заменить оперативную память и накопитель.

Упаковка

Упаковка ноутбука – это многоцелевая коробка из также переработанных материалов. Компания отмечает, что после получения устройства коробку можно использовать для других нужд. Для примера производитель даже показал один из вариантов такого применения.

Упаковка ноутбука / Фото Acer

При ее производстве используется 85 процентов переработанной бумаги.

Чехол изготовлен на 100 процентов из промышленного переработанного пластика, как и дополнительный лист между дисплеем и клавишами ноутбука.

Aspire Vero National Geographic Edition: характеристики ноутбука

Ноутбук оснащен процессором Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe.

Пользователям доступна заранее установленная ОС Windows 11.

Заявлена поддержка стандарта Wi-Fi 6.

Экран 15,6-дюймовый FHD IPS с поддержкой технологии Acer TrueHarmony.

Для удобства также предусмотрен набор портов, среди которых USB-C и два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, один из которых можно использовать для зарядки мобильных устройств даже при выключенном компьютере.

Цена и дата старта продаж

Acer Aspire Vero National Geographic Edition поступит в продажу во Франции в марте по цене от 899 евро.

В Китае – в январе.

Также он будет доступен в нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

О других странах пока ничего неизвестно.

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