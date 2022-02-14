Будьте здоровы: ученые обнаружили доказательства респираторных болезней у динозавров

Острые респираторные болезни известны людям давно, и мы научились с ними бороться. Оказалось, что десятки миллионов лет назад динозавры страдали также от инфекций дыхательных путей.

Следует отметить, что не первый раз у древних животных находят болезни – например, у тиранозавра обнаружили остеомиелит, инфекционное воспаление костей. Теперь же была открыта другая болезнь, что поражала ящеров – респираторная инфекция. Ею заболел длинношеий завропод по прозвищу Долли 150 миллионов лет назад.

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Патологическая пневматическая ткань в шее динозавра / Фото Scientific Reports

Подробнее о болезни Долли

Конечно, мы понимаем, что динозавры должны были болеть как современные животные. Но обнаружить доказательства этого не так просто, ведь мягкие ткани очень плохо сохраняются, а здесь мы говорим о десятках миллионов лет. Но иногда болезнь оставляет отпечатки прямо на костях. Так случилось и с Долли: у этого завропода на позвонках шеи ученые заметили аномальные костные выступления необычной формы и текстуры.

Интересным оказалось то, что эти патологические наросты располагались там, где должны быть воздушные мешки животного – то есть, они были связаны с легкими и были частью дыхательной системы динозавра. Учитывая это, исследователи предполагают, что они образовались в ответ на респираторную инфекцию, которая в конце распространилась на эти шейные позвонки из-за воздушных мешков и вызвала неравномерный рост костей. Авторы исследования предполагают, что сама болезнь могла быть вызвана грибковой инфекцией, подобной аспергиллезу – распространенному респираторному заболеванию, которое сегодня поражает птиц и рептилий и может привести к инфекциям костей.

Палеонтологи говорят, что если Долли была заражена респираторной инфекцией, похожей на аспергиллез, у нее, вероятно, были симптомы, подобные гриппу или пневмонии: потеря веса, кашель, лихорадка и тяжелое дыхание. Поскольку аспергиллез может быть смертельным для птиц, если его не лечить, потенциально аналогичная инфекция у динозавра могла в конечном счете привести к смерти животного.